證父所指出，奇力新（2456）因將與國巨（2327）進行股份轉換，其有價證券自今（110）年12月29日起停止買賣，明年1月5日起終止上市。

證交所表示，奇力新因與國巨進行股份轉換，奇力新公司將成為國巨100％持股子公司，核有證交所營業細則第53條之11及第53條之14所訂終止上市之情事，爰公告奇力新之有價證券自12月29日起停止買賣，最後交易日為12月28日，停止股東名簿記載變更起迄日期為111年1月1～5日，並於111年1月5日起終止上市。