金管會推動信託2.0滿周年，國銀大打「多元、彈性」策略積極助攻！銀行業者指出，信託範圍很廣，像屆退族可有「安養信託」或是結合不動產及信託工具，將房產融資或所收租金轉為挹注養老需求；此外，也有銀行業者將信託工具結合綠色金融服務，協助能源業者把產業回饋金用於地方發展。

銀行業者表示，信託2.0主要目標為透過與其他金融商品之整合，及結合都市更新及利用公有閒置土地，以打造友善住宅，推動在地安老；結合以房養老及保險給付等成立安養信託，以協助資產管理，確保經濟安全；透過跨業合作結盟，提供客戶一站式購足服務；並可結合證券化工具，以發展多元市場。

以永豐銀行為例，2021年6月成為國內首家獲中央銀行核准經營「外幣特定單獨管理運用有價證券信託業務」的銀行業者，10月推出「預約幸福．安養樂活信託」優惠專案，國人可規劃台幣、外幣資產或以基金贖回款項專用於未來人生照護及資產保全；此外，創新推出地方回饋金信託機制協助能源業者打造專戶，妥善管理回饋地方的款項，並確保資金專用於指定回饋用途，如弱勢關懷、教育補助、社區發展及綠能環境教育推廣等。

而國泰世華銀行在2021年7月推出「微型安養信託」商品，相較於一般信託簽約費動輒數千元，國泰世華銀提供僅需999元開辦，民眾可採預先辦理，不必當下就開始將資產交付信託，具有可預辦、無門檻、簽約費低三大特色。

玉山銀行則成立「信託業務策略發展委員會」，且於138家分行均設置信託業務專員，推出以房養老、危老不動產安養信託等服務，同時為提供顧客專業服務，今年安排員工參與「高齡金融規劃顧問師」培訓課程，以滿足客群的金融需求。

兆豐銀行則與台中市租賃住宅服務業商業同業公會合作推出「包租代管資金信託」服務，藉由信託專戶與系統連結以加速補貼審核流程；包括由政府委託的業者包租民間住宅再轉租的「包租包管」，或是政府委託業者協助民間房東、房客進行租賃媒合「代租代管」方案等，房東可享保證收租、專人代管、賦稅減免及修繕補助等優惠。