新北市新莊警分局於（19日）下午於分局4樓禮堂辦理任務訓練講習，共計107名隊員參訓。（新莊警分局提供）

新北市新莊警分局於（19日）下午於分局4樓禮堂辦理任務訓練講習，共計107名隊員參訓。（新莊警分局提供）

新北市新莊警分局為強化公寓大廈、社區、里守望相助隊人員之協助維護社區治安效能，精進守望相助隊巡守知能及默契發揮，於（19日）下午於分局4樓禮堂辦理任務訓練講習，共計107名隊員參訓。

會中表揚建福里、信義里、建安里、中華里、民本里、立基里、富國里、福興里、丹鳳里、雙鳳里等10位績優隊員，其中建福里劉金祥里長及信義里吳秋桂里長二位更榮獲「新北市政府110年績優守望相助隊對評核甲等」之殊榮。

新北市警察局局長黃宗仁蒞臨主持任務訓練，不僅大力感謝隊員們的無私奉獻，更強調結合警友、民防、義警、志工、守望相助隊等五力的團隊力量，共同打擊犯罪，守護民眾生命財產安全，營造最優質的生活環境。

黃宗仁表示，今年台灣歷經新冠肺炎、非洲豬瘟等重大事件，新北警方仍堅忍不懈地維護治安，遠見雜誌2021年治安面向評比，新北市更是勇奪六都之冠，尤其在警政治安部分，新北市連續二年為六都第一。

黃宗仁強調，近期街頭暴力鬥毆事件頻傳，新北警方絕對不容忍任何不法份子滋事，一旦發生，立即啟動快打部隊，以優勢警力強勢彈壓暴徒囂張氣焰，全力守護人民生命財產安全。

黃宗仁也提到許多警察子弟的年紀都幾乎是里長伯們兒女的年紀，平時努力維護治安，亦需要大家的支持與鼓勵，希望里長們能經驗傳承，以疼惜自家兒女的感覺來支持這些勇敢踏入警界，與不法份子搏鬥的警察兄弟們。最後，局長阿仁哥與現場的守望相助巡守隊成員一齊合唱「堅持」、「台灣英雄」，現場一片歡樂和諧。

新莊警分局長林温柔表示，「警力有限，民力無窮」，守望相助隊不論是維護鄰里治安、消防救災、急難救助，抑或是關懷弱勢團體、環保綠化、資源回收，甚至在抗疫期間，都貢獻相當力量，令人感佩。隊員們無私地給予和付出，不只凝聚人與人之間的情感，也編織出一張強韌有力的社會安全網，讓我們的生活更安全、更溫馨，也期勉能傳承這股力量，讓社會更和諧平安。