台中二選區立委補選民進黨參選人林靜儀，遭台北市議員徐弘庭踢爆幾乎未出席藥害救濟審議委員會，且她缺席的8次會議中、有6次都是去上政論節目，對此，林靜儀表示，她是婦產科醫師，之前的藥害救濟案件都非她主審的案件，直到11月才有婦產科主審案。

林靜儀說，衛福部疾管署之前審議的22件藥害救濟案，都非她主審的案件，她是直到11月才接到有婦產科的主審案，且主審案的主審委員都會事先收到資料、並先提供審查意見，之後才會到大會上，而其他列席委員原則上都會尊重檢視原始資料的專家，這些會議她基本上是只有列席。