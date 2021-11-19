台中二選區立委補選民進黨參選人林靜儀，遭台北市議員徐弘庭踢爆幾乎未出席藥害救濟審議委員會，且她缺席的8次會議中、有6次都是去上政論節目，對此，林靜儀表示，她是婦產科醫師，之前的藥害救濟案件都非她主審的案件，直到11月才有婦產科主審案。
林靜儀說，衛福部疾管署之前審議的22件藥害救濟案，都非她主審的案件，她是直到11月才接到有婦產科的主審案，且主審案的主審委員都會事先收到資料、並先提供審查意見，之後才會到大會上，而其他列席委員原則上都會尊重檢視原始資料的專家，這些會議她基本上是只有列席。
台中二選區立委補選民進黨參選人林靜儀，遭台北市議員徐弘庭踢爆幾乎未出席藥害救濟審議委員會，且她缺席的8次會議中、有6次都是去上政論節目，對此，林靜儀表示，她是婦產科醫師，之前的藥害救濟案件都非她主審的案件，直到11月才有婦產科主審案。
林靜儀說，衛福部疾管署之前審議的22件藥害救濟案，都非她主審的案件，她是直到11月才接到有婦產科的主審案，且主審案的主審委員都會事先收到資料、並先提供審查意見，之後才會到大會上，而其他列席委員原則上都會尊重檢視原始資料的專家，這些會議她基本上是只有列席。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。