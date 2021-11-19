對抗新冠疫情的最佳方式即為接種COVID-19疫苗，民眾普遍施打後卻出現不適症狀或死亡案例，使藥物過敏成為民眾關注議題。台東馬偕醫院藥師黃維光表示，藥物過敏初期會有6大症狀「疹、破、紅、痛、腫、燒」，若能在初期警覺，即可避免反應加遽甚至危及生命。
黃維光指出，過敏6大前兆包含「疹」皮膚紅疹、搔癢或水泡；「破」口腔潰瘍、嘴破；「紅」眼睛不適，有紅腫、灼熱感；「痛」喉嚨痛、吞嚥困難；「腫」嘴唇腫脹；「燒」發燒。上述症狀會在給與藥物後24小時內發生，但也有可能延遲至2-3個月。
馬偕藥劑科蔡佳靜主任提及，近期因施打COVID-19疫苗，許多民眾前來諮詢，若有過敏體質是否可打疫苗？她說明，過敏體質只是對某一類的東西有反應，對疫苗則未必有反應；在施打前建議將過敏史詳細提供並與醫師討論，再決定是否施打。若第1劑疫苗已有嚴重過敏反應，則建議第2劑更換別的廠牌。
黃維光表示，受廣告台詞影響，根據藥害救濟基金會調查，竟有達80％民眾認為藥物過敏的症狀僅只皮膚起疹子，事實上藥物過敏反應可能遍佈全身。一旦發現藥物過敏反應，應攜帶原藥袋或是處方單盡速回診，確認後可請醫師將過敏藥物註記在健保卡或過敏記錄卡中，往後就醫時，應主動出示健保卡或過敏記錄卡，好讓醫師開立處方時可以評估並避開曾經過敏的藥物。
此外，為宣導民眾注意疫苗等藥物過敏問題，台東馬偕醫院藥劑科參加藥害救濟基金會所舉辦「決戰60秒，藥你來挑戰－創意口語表達短片」徵選活動，影片由藥劑科充當編劇及演員，以饒舌方式呈現，歌詞搭配幽默的畫面，顛覆民眾對藥師的印象，榮獲專業人士類「發生藥物過敏或不良反應時立即回診就醫組」金獎。（https：／／youtu.be／IsdP0EnQuLM）
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