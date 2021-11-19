1家9月底剛成立的小公司，10月接連拿下台南市兩項大型活動標案，台南市議員林燕祝19日在台南市議會質詢上質疑市府為這家公司量身訂做標案，諷刺「政商關係好，標案沒煩惱」，台南市長黃偉哲回應表示願將兩案送檢調檢視。

林燕祝進一步指出，這家偌藝公司9月成立的資本額才100萬，不到1個月連續拿下台南市文化局與耶誕跨年系列兩場大活動，背後就是有民進黨某位立委助理介入，痛批政商關係黑手伸入台南市政府大小標案。

台南市今年8月至9月就有約600家店家停業與解散，林燕祝卻挑明指出，偌藝公司在9月23日成立，10月13日以345萬元標得文化局南瀛之光唱秋台南345萬案，10月27日再以1500多萬元標得耶誕跨年系列活動。她質疑，剛成立不到1個月就拿下台南市政府兩項大活動，有哪家小公司有這樣的背景與能耐？

林燕祝怒批，民進黨立委助理、議員參選人介入市政府大小標案，台南市政府為這些人量身訂做的標案，看似依法行政，實則啟人疑竇。台南市新聞處長蘇恩恩解釋，耶誕跨年系列活動公開上網招標1個多月，只有這家公司來投標，府外有4位專家評分。黃偉哲市長說，願把這兩個標案資料整理移送檢調，證明過程無問題。

林燕祝表示，明年就要地方選舉了，民進黨要選舉的這些人不需要避嫌嗎？這給社會觀感好嗎？不要再搞這些事。