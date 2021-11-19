美股科技股再啟動攻勢，亞股各自表述，台股連五紅後略回檔整理，但外資仍匯入並買超台股，激勵新台幣升勢延續，漲破27.8元，但進口商買匯後趨於收斂，終場收在27.795元兌1美元，升值0.8分，為連續二個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量9.74億美元。

新台幣同時收周線，本周累計升值4.1分或0.15％，周線連二漲。外匯交易員指出，美股除道瓊外，標普、那斯達克、費城半體指數全部創新高，主要亞股有漲有跌，台股連五日攻高後稍做休息，最後收小黑跌23點至17818點，但外資續匯入買超台股新台幣80億元，加上出口商拋匯，激勵新台幣盤中升至27.77元。

外匯交易員表示，台股周線連七紅，外資本周累計買超台股逾新台幣300億元貢獻不少，也提供新台幣支撐，27.8元價位無法站穩，目前市場主要仍面對通膨問題，及美國聯準會（Fed）升息預期，預料外資應是續偏保守，但隨月底接近的出口商拋匯力挺，短線新台幣應是欲弱不易居多。