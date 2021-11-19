2021住宿式機構經營管理論壇在今(19)日舉行，據衛福部公布數據，台灣於2026年需要長期照顧人口數預計超過100萬人，除了增加住宿機構量能，走向在地照顧與健康老化是必然趨勢。居家照顧、喘息服務及接送服務將是未來三大需求。

今日論壇中邀請長期照顧機構經營管理國內外業者、不動產與財稅專家，探討住宿機構最新發展趨勢與創新作法，並邀請台灣證券交易所分享「創新板(TIB)打造新事業上市新聚落」，提供長期照顧業者進入資本市場新選擇。

衛生福利部長期照顧司楊雅嵐專門委員指出，目前全台住宿式機構床位使用率大約85%，部分地區床位難求。衛福部在2019年起開放住宿式機構使用者申請補助，今年共編列約新台幣31億元預算提供補助。包含住宿式長照機構、護理之家、老人福利機構(安養床除外)、身心障礙福利機構、榮民之家自費養護床等都在補助範圍內，民眾可透過機構協助提出申請。

台灣促參顧問有限公司董事長王熙崑分享公私協力發展長期照顧產業生態系的趨勢。他指出，台灣住宿式機構至114年尚缺4.5萬，預期將採用促參模式以擴大量能。目前全台規畫中長期照顧促參案件(包含BOT、BTO、OT、複合型案件等)共22件，總投資規模逾230億元。未來預計帶動民間自行規畫申請，活化公共設施用地及學產地之長期照顧產業開發，政府與民間共同推動健康福祉。

資誠合夥會計師蔡晏潭指出，衛福部近期盤點台灣住宿式機構資源，可提供床數約11萬床，於收容床位量能尚有很大的缺口。為彌補這個缺口，需要照顧業者、資金提供方、資產(不動產及營運設備等)提供方三方合作。因長期照顧是細水長流的產業，故能長久經營之投資架構及營運模式才能幫助業者互利合作、「共營」和「共贏」。

日本來台落地經營的太陽長照社團法人執行長陳士勳分享跨境整合經驗。他表示，日本比台灣早進入超高齡社會，許多日本長期照顧產業經營模式值得台灣業者參考。面對整體長期照顧產業利益率偏低，台灣機構的收費模式和照服員管理策略都應重新思考。台灣未來的長期照顧需求持續增長，將繼續吸引更多外國業者，預計跨境結盟和合作將越來越頻繁。

資誠生醫產業協同負責人游淑芬指出，2021前三季全球生醫IPO募資規模與家數俱增，其中更有數家照顧服務(Healthcare service)類型公司。以美國而言，截至2021年10月31日IPO的照顧服務公司中，募資前三大分別為社區照護服務平台公司Agilon Health募資11億美金、失智症與心理照顧服務公司LifeStance Health募資7億美金、以及專為長者提供臨終居家照顧的Aveanna Healthcare募資5億美金。顯示照顧產業的多元題材帶動資本市場活絡，期待在新板加持下，能催生照顧業者進入台灣資本市場的成功案例。