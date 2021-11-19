在日線連吞3根黑棒後，韓股在19日時，因搶短買盤進駐上演反彈行情。KOSPI收在2971.02點，漲23.64點或0.8%，終結連3黑頹勢。同時，韓元走貶。

盤面上，科技、汽車與生醫族群表現亮眼。三星電子收漲1.42%，SK海力士也漲1.36%。另外，外資買超2310億韓元。

韓國新冠疫情加溫，最新當地官方統計數據，單日新染疫者已連續第3天都是在3千人以上，現在市場也擔心，若重症患者與日俱增，醫療量能將會有潰堤之虞。同時，三星生物製藥趁勢大漲6.06%。

LG電子漲8.98%，因傳出LG電子與加拿大汽車零組件製造商麥格納國際，雙方共組的LG Magna e-Powertrain公司，可能成為蘋果電動車的供應商。

另外，現代汽車漲2.2%，而電動車用電池製造商LG化學卻跌2.32%。

美元兌韓元匯價在1185.3韓元左右，貶4.9韓元。