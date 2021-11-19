台鐵EMU3000新型城際列車將在年底上路，目前緊鑼密鼓測試中，但今日下午2時40分左右，第3編組卻卡在花蓮建國路平交道前。台鐵局表示，初步了解是軔機電子延遲控制裝置（BECU）異常。

台鐵指出，EMU3000於14時40分發現異常、14時48分發出救援請求，救援5分鐘內就抵達現場牽引，約15時2分將車輛拖回花蓮站，再到機務段檢查。