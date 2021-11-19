新型城際列車試車竟「卡在平交道前」 台鐵拖回檢查 16:342021/11/19 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵EMU3000新型城際列車試車時，卡在花蓮建國路平交道前。（摘自臉書花蓮同鄉會／陳祐誠傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵EMU3000新型城際列車將在年底上路，目前緊鑼密鼓測試中，但今日下午2時40分左右，第3編組卻卡在花蓮建國路平交道前。台鐵局表示，初步了解是軔機電子延遲控制裝置（BECU）異常。 台鐵指出，EMU3000於14時40分發現異常、14時48分發出救援請求，救援5分鐘內就抵達現場牽引，約15時2分將車輛拖回花蓮站，再到機務段檢查。 台鐵區間車進彰化站冒煙 列車長秒疏散300餘名旅客 女車勤員只能穿裙子「寒風中受凍」挨轟 台鐵辦意願調查 #台鐵 #花蓮 #平交道 #EMU #3000 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮聯合豐年節19日登場 台鐵迎賓展現「原汁原味」 14:482021/11/18 生活 一早連出三包 台鐵局長杜微坦言「努力不夠」 11:502021/11/18 生活 「快變蒸汽火車」2004區間車冒煙停靠彰化站 台鐵曝原因 09:182021/11/18 生活 高鐵宜蘭站第5案獲共識 王國材：環評確定後才能真正定案 09:462021/11/18 生活 快訊／電車線掉落 台鐵大山-後龍間路線中斷 得花2小時搶修 08:072021/11/18 生活 憂基捷變劫運 議員要林右昌勇敢 04:102021/11/18 地方新聞 遮斷桿僅升起6秒打中消防車 駕駛遭罰議員促台鐵改善間隔 14:582021/11/18 社會 最大公部門招商案 台中高鐵開發案第一大國際估砸200億 12:402021/11/18 財經 悠遊卡公司 13年來獲利最低 04:102021/11/19 地方新聞 熱門股－永豐餘 價量齊揚戰前高 04:102021/11/19 證券．權證 試駕百萬跑車插入砂石車底車頭全毀 維修費用估破百萬 15:372021/11/19 社會 生活熱門新聞 高端混打挨轟 陳時中反問「不然要怎樣」到美國被趕回來嗎 - 生活 今日截止！17萬人已預約混打 這廠牌最多人選 - 生活 好市多「黑色購物節」營業時間出爐 下殺品這天搶先看 - 生活 今天是很多人不知道的神秘節日 拜祂可消災解厄 - 生活 跳水式降溫來了！這天起暴跌10度 最冷時間點曝 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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