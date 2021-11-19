新北市高姓女警攀登郡大山，被民眾投訴伐木升火；南投林區管理處副處長李志珉表示，根據相關事證，該民眾可能已違反《森林法》，已請保7警察總隊第6大隊調查行為人身分，並通知到案說明。

李志珉表示，經派員赴現場勘查，發現有引火跡象，還有砍伐6棵枯立木，該民眾可能已觸犯《森林法》竊取森林主產物，及森林區域內引火等罪嫌。竊取森林主產物部分，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，併科30萬元以上、600萬元以下罰金；森林區域內引火，可處12萬元以上、60萬元以下罰鍰。

南投林管理處表示，因應山林開放政策，提醒國人從事登山、親近山林活動謹記三「不」三「要」，「不」隨意引火、「不」拋棄菸蒂、「不」焚燒垃圾；「要」小心火種、「要」注意用火安全、「要」熟記保林防火專線。如果發現森林火災，請盡速撥打免費電話0800-000930（您您您，救山林）、0800-057930（林務局救山林）或119消防局，共同防範森林火災，守護台灣山林資源。