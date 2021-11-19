台大地質系教授陳文山今天聲明指出，核四重啟公投領銜人黃士修說明許多鄰近核四廠址的斷層問題，說法是片面解讀「核四廠區附近海域地質資料討論會」的決議，他指出，黃士修說地質、地震、耐震是三個不同的領域，這是外行人說外行話，斷層帶絕對是核電廠安全的重大判定標準。

陳文山表示，日本311核災之後，台電才在立法院要求下，於2019年4月公開2013年核四廠的地質調查報告，內容包括「S斷層」及「海域線形結構」，並召開兩次專家會議重新審查其內容。

陳文山說，「S斷層」長度至少2公里，橫跨整個核四廠址，斷層寬度6至8公尺，經過一號與二號機房底下，而「S斷層」是否為活動斷層，必須進行古地震槽溝研究才能確定。但因核四已封存，台電說沒有經費，迄今尚未調查，與會學者認為即便不屬於活動斷層，但大地震時震波傳達至核四廠址，斷層兩側岩盤將產生不等速移動，就會導致兩座機房的損毀，核電廠內有如此寬的斷層帶通過，核四可能是唯一的例子。

陳文山提及，在相近距離當中相同性質的斷層，雖然在地表呈現斷斷續續的線型，在地底下其實會連接成為一條更大且更長的斷層；黃士修說台灣只有中部與南部活動斷層，而北部沒有。此說法不知從何來，地調所公告就有一條令台北人擔憂的山腳活動斷層，從三峽延伸通過樹林、蘆洲、北投、陽明山、金山，之後朝東北外海延伸，全長至少100公里，距離核一廠7公里，核二廠5公里。

陳文山指出，黃士修說地質、地震、耐震是三個不同的領域。這是外行人說外行話。斷層帶絕對是核電廠安全的重大判定標準；核電廠選址時必先進行斷層調查，以避開震災高潛勢區，美、日、法莫非如此，但台灣整個島幾乎都在震災高潛勢區，公投是人民的權利。但科學問題還是要回歸科學證據，核四不會因公投就變安全，遠離斷層帶才是唯一正途。