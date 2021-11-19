經濟部部長王美花與美國在台協會(AIT)處長孫曉雅19日特別於國際女性創業家日，攜手為首屆AWE女性創業學院(Academy for Women Entrepreneurs)，舉行結業式，頒發逾百位女性創業家結業證書，及11位女性導師感謝狀，期許未來更多女性創業者加入。 臺灣女性企業力量大 首屆AWE計畫成果豐碩 王美花部長特別於致詞中表示，臺灣女性企業家膽大心細、具包容力、善於溝通協調，這些女性特質運用在產品及服務上，為臺灣的企業創造更多的價值，並促進社會的包容性。

AWE計畫成功結合美國國務院創業資源，與在地成功女性創業家輔導資源，為臺灣女性新創企業提供絕佳創業成長契機，除有效強化臺美經濟與商業合作外，並帶來接軌國際的機會。 AWE計畫自今年3月8日國際婦女節起跑後，有多達400多位女性創業家報名，經歷書審與英文面試後，入選133位學員。學員經過3場線上產業小聚、4場北中南企業參訪暨數位行銷工作坊，並完成「築夢計畫」（DreamBuilder）的13堂線上培訓課程後，已有104位學員符合結業資格，順利取得證書。

學員與導師皆熱情參與 期許明年激盪更多的火花

AWE學員的熱情交流令人印象深刻，學員林佳宜認為，創業家最缺乏心理與商業上的支持，但是在AWE社群裡，隨時提問都有人熱情回答，激盪出許多具啟發性的思想交流。學員張蕙芝表示，AWE計畫是所有想要實現夢想的女性聚集地，而且計畫架構非常完善，還有經驗豐富的女性導師分享。另一位學員束道蓉則說，DreamBuilder 課程幫助她完成邏輯、商業規劃等扎實的基礎，加上Meta(原Facebook)數位行銷課程，讓她學到好多行銷技巧！

Meta近期還與AWE計畫合作，舉辦全臺唯一全女性、全英文的新創Pitch競賽，參與的人都直呼，看直播時感受到競爭好激烈，參賽者的表現令全場驚豔！ AWE女性創業學院有無私分享的導師群、又有熱情參與的學員，儼然形成了一個獨特的社群，期待明年有更多新學員加入後，大家能?手共進，成?具有國際視野的女性領導人，共創美好未來。