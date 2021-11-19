高雄市杉林區集來國小22名師生18日登上海拔3417公尺合歡山主峰及3237公尺的石門山2座百岳，雖然僅低溫5度，但師生們都不感覺冷，興奮的在主峰上手舞足蹈，慶祝登上首座百岳，為自己完成挑戰，看見最美的台灣。

校長邱怡和表示，學校3到6年級師生共同討論，想出一個具挑戰性的圓夢目標來完成，結果有半數學生說想要看見最美的台灣，最後大家決定登頂，從上往下看，也選上了合歡山主峰，要看見最美麗的台灣。

杉林集來國小22名師生攻頂合歡山，看見最美的台灣。（高雄市教育局提供／林雅惠傳真）

訂好目標，學生們為了完成這次挑戰，在出發前2個月，每周2天於放學後進行跑步繞村莊一圈的體能訓練，並完成山野教育相關知能課程，通過學科與術科體能考試，才具備參加資格。

師生為了此次攻頂合歡山，做足準備，當天除了配發每位學生氧氣瓶、暖暖包、還有歌手周子瑜媽媽送給13位學生保暖的羽絨背心，也因此雖然在僅有5度的山頂，大家都不覺得寒冷。

除了登上合歡山主峰，師生們也征服了附近海拔3237公尺的石門山，一次就攻頂2座百岳，學生們興奮的在主峰上手舞足蹈以英文唱跳，大家說很高興，為自己留下難忘的記憶，未來要向人生的第3座百岳挑戰。