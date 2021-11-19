售電高峰已過，加上氣候因素，焚化臚操作及處理廠崑鼎(6803)10月稅前獲利8552萬元，月減42.4%、年減10.32%；不過，因循環經濟、廢棄物及水處理回收業務增加，崑鼎累計今年1-10月的稅前獲利11.49億元，還是比去年同期成長5.47%。
崑鼎今年前三季的EPS達10.47元，已賺超過1個資本額。這也是崑鼎連續10年賺超過一個資本額。
今年以來，崑鼎業務收入分別為，廢棄物處理收入35％、售電收入 33％、其他收入20％、服務特許權收入10％、清運收入2％。
近幾年崑鼎國內的太陽能光能標案增加，國外美國等地的太陽能發電業務也成長，崑鼎指出，今年以來的售電收入占整體營收已達33%，比過去幾年的在3成上下增加不少。
由於崑鼎每年的售電收入、尤其是太陽能發電，高峰都在第三季，加上今年9-10月，國內多雨的氣候因素，因此10月售電收入減少。
對於第四季的營運，崑鼎表示，核心事業群焚化爐操作及管理仍會穩定 成長，水資源處理再利用、事業廢棄物的回收利用等循環經濟營項，會是較具有成長動能的領域。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。