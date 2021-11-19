售電高峰已過，加上氣候因素，焚化臚操作及處理廠崑鼎(6803)10月稅前獲利8552萬元，月減42.4%、年減10.32%；不過，因循環經濟、廢棄物及水處理回收業務增加，崑鼎累計今年1-10月的稅前獲利11.49億元，還是比去年同期成長5.47%。

崑鼎今年前三季的EPS達10.47元，已賺超過1個資本額。這也是崑鼎連續10年賺超過一個資本額。

今年以來，崑鼎業務收入分別為，廢棄物處理收入35％、售電收入 33％、其他收入20％、服務特許權收入10％、清運收入2％。

近幾年崑鼎國內的太陽能光能標案增加，國外美國等地的太陽能發電業務也成長，崑鼎指出，今年以來的售電收入占整體營收已達33%，比過去幾年的在3成上下增加不少。

由於崑鼎每年的售電收入、尤其是太陽能發電，高峰都在第三季，加上今年9-10月，國內多雨的氣候因素，因此10月售電收入減少。

對於第四季的營運，崑鼎表示，核心事業群焚化爐操作及管理仍會穩定 成長，水資源處理再利用、事業廢棄物的回收利用等循環經濟營項，會是較具有成長動能的領域。