御盟建設集團旗下的永添藝術，策畫展出的年度壓軸展覽「預演未來」（Rehearsing the Future），11月20日至明年5月29日，將在金馬賓館當代美術館展出，從對於自我理想境界的關注，擴大對當代議題的共感，以預演「近未來」家居生活場景的方式，帶領觀者演練、看似未來的生活景象。

「預演未來」邀請來自國內外10位新銳藝術家，共同勾勒未來事物的輪廓，作品包括表演、錄像裝置、立體裝置、數位繪畫、繪畫、遊戲等多元形式，議題廣泛觸及智慧家電、神話、天災、新資源、新衛生、微生物、口罩時代、AI、演算法、深偽技術、性別議題、數位分身、元遊戲等。

文化部長李永得在19日下午的展前觀賞會致詞時，特別感謝御盟集團董事長邵永添對藝術的貢獻，讓金馬賓館當代美術館成為我國當代藝術的重鎮。

他指出，過去1年多來，因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，無論公營或民營美術館，經營都相當辛苦，金馬賓館當代美術館在後疫情時代，策劃展出「預演未來」，讓大家對疫後的未來生活，相當具有想像空間。

李永得表示，無論是表演藝術、當代藝術、或其它創作，高雄未來相當值得期待，希望公營、民營單位，共同合作，而文化部也將全力協助、支持藝術發展與推動。

御盟集團董事長邵永添表示，他對這項展覽的「未來」2個字，特別有感，因為，美好的事務，總是充滿未知，御盟集團不做重複的事，這也是為什麼御盟集團砸下巨資，投資、經營金馬賓館當代美術館。

邵永添強調，只有藝術才能救國，因為，台灣的原物料缺乏，台灣只是扮演被支配者的角色，只有藝術才可能成為支配者，而御盟集團過去以來，一直扮演的，就是支配者的角色。

他說，經營金馬賓館當代美術館，要為台灣進行「藝術經營的第二代進化」，要把藝術變成一個產業，讓藝術家藉由藝術創作，也能有錢賺，過好的生活，而不是藝術家死了之後，創作才變得值錢。

永添藝術執行長邵雅曼有感而發指出，金馬賓館當代美術館從無到有，3年一路走來，感受冷暖自知，想起她的父親邵永添曾經告訴她的話，「如果把美術館收起來，把那些錢拿去買土地，賺的錢，可能有100倍」。

不過，邵雅曼強調，「人，要為價值而活」，金馬賓館當代美術館就是致力於以當代藝術、應用藝術，豐富人們的生活，希望透過展覽策畫，反映台灣和國際層面的主會議題，並為高雄不斷注入藝術泉源。

她說，19日登場的「預演未來」藝術創作展，就是在今年5月第二次疫情爆發之後，集結海內外10位藝術家，以家居空間作為設計基調，想像大家未來與病毒共存的未來世界，因為，當代生活其實正在適應一種人與科技、以及大自然之間的新關係。

歌德學院台北德國文化中心院長余德莎（Thereas Hummer）說，這是歌德學院半紀以來，第一次支持在高雄展出，希望在後疫情時代，讓人類了解、想像我們的未來生活。