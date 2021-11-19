大陸外交部昨晚就立陶宛批准台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」發表談話，在今天的大陸外交部例行記者會上，有媒體提問，中方將採取何種應對措施？發言人趙立堅回應，立方咎由自取，必將自食其果，至於大陸政府將採取哪些必要措施？大家可拭目以待。

趙立堅表示，立陶宛政府不顧中方強烈反對和多次勸阻，批准台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」。此舉在世界上製造「一中一台」，公然違背一個中國原則，背棄立方在兩國建交公報中的政治承諾，損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政，性質極為惡劣。

趙立堅表示，中國政府對此表示強烈抗議和堅決反對，將採取一切必要措施，捍衛國家主權和領土完整。由此產生的一切後果由立方負責。

趙立堅重申，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。中方要求立方立即糾正錯誤決定。大陸也正告台灣當局，妄圖挾洋謀「獨」是打錯了算盤，注定逃脫不了失敗的下場。

趙立堅指出，對於中方將採取何種必要措施，可以拭目以待。立方咎由自取，必將自食其果。