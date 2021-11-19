央行公布第三季國際收支，3Q國際收支順差30.7億美元，3Q經常帳順差261.0億美元，金融帳淨資產增加271.0億美元，也就是金融帳連45季淨流出。

台灣出口動能強勁，商品貿易續寫佳績，但第三季經常帳順差並未突破第二季，央行表示，由於3Q商品貿易順差縮減，主要是進口強勁，雖然出口3Q創歷年單季新高。今年第二季經常帳順差287.57億美元，僅次於去年第三季，寫下歷史次高、同季新高紀錄，但3Q則是受進口金額增加，使經常帳順差呈小幅季減，今年3Q半導體設備進口達92億美元，較去年同期增加37億美元。

至於金融帳則是連45季淨流出。金融帳因為國人「錢」進海外投資，特別是壽險公司，加上外資在第3季減持台股，使得第3季金融帳淨流出271.0億美元，歷年新高，連續45季、11年淨流出。

累計110年1至3季，經常帳順差810.2億美元，金融帳淨資產增加702.5億美元，央行準備資產增加172.4億美元。