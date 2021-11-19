「2021台灣國際食品暨設備展」今（19）日於台北南港展覽館1館登場，漁業署與財團法人台灣養殖漁業發展基金會今年再度爭取參展機會，邀集13家來自全台的優質水產廠商，展售最「鱻」的優質國產水產品，今日開幕儀式中，漁業署副署長林國平以敲響大鑼的方式，為活動揭開序幕。

今年展區以台灣熱炒文化作為布展主題，取名「鱻猛台味館」，並邀請八位名廚於展期間輪番上陣，要為消費者示範最「台」的海味料理。台灣國際食品暨設備展─鱻猛台味館，展期自110年11月19日起至11月22日，每日皆有限定組合促銷活動及滿額禮大方贈，歡迎消費者踴躍蒞臨參觀選購。

獲獎及驗證品牌齊聚 消費就送精美好禮

漁業署表示，本次食品展邀集13家水產廠商，販售多款產地直送的優質水產品，包含石斑魚（龍膽石斑、龍虎班）、金目鱸魚、虱目魚、台灣鯛、午仔魚、九孔鮑、剝皮魚、白蝦、草蝦，以及市面上少見的黑蜆，另外還有各式加工品，像是烏魚子、魚麵、魚水餃、魚丸、魚精等，無論是冷凍水產品或休閒食品，鱻猛台味館都能買的到。此外，本次活動也準備精美豐富的消費禮及滿額禮要贈送給消費者，只要消費者於展期間至鱻猛台味館消費，就能獲得精美提袋一個；當日累積消費金額達指定門檻，還可兌換小魚造型海綿、鱻猛台味保冷袋、機械料理計時器、輕巧摺疊保冷手推車等精美好禮，數量有限，贈完為止。

八位超人氣名廚登場 料理訣竅不壓箱

漁業署最後表示，為了讓民眾自己在家就能料理出最「鱻猛」的海味料理，展期間特別邀請阿芳老師（蔡季芳）、朱昱瑋、馬可老師（謝長勝）、張立峰、張克勤、黃祥恩、黃慶軒、楊勝閔等八位名廚，現場為消費者作料理示範。今日開展首日，由阿芳老師帶領現場及線上的朋友們一起挑選豐富的水產品，分享各式料理訣竅，並展示七道國產水產品料理應用，要讓每位消費者在家都成為尚青的熱炒店！台灣國際食品暨設備展─鱻猛台味館，展期自110年11月19日起至11月22日（每日早上10點至晚上6點），歡迎民眾踴躍蒞臨鱻猛台味館，支持「最台」的國產水產品。