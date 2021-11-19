為提升百大青農電商經營及行銷能力，茶業改良場（以下簡稱茶改場）於9月24日、10月1日、10月4日、10月7日及10月14日共規劃辦理五堂包含文案力訓練、茶葉包裝設計、商品拍攝技巧、社群網路經營技巧及電商經營等系列課程，邀請業界講師如范范寫字樓范綱任老師、阿蔡品牌規劃蔡清宏老師、福克斯廣告攝影洪瑞福老師、生洋網路游瑞銘老師及蔡欣穎老師，傾力教授青農實用技巧及分享自身經驗。

本次系列課程共25位青年茶農參與，採用視訊軟體進行線上授課，讓青農可把握農閒時間進修，課程結束後青農表示獲益良多，對於社群或電商經營以及品牌行銷等領域專業知識有更深認知，對未來產品開發及銷售將有所助益。

茶改場場長蘇宗振表示，青農為產業發展重要人力資源，百大青農更應擔任其他青農標竿學習之對象，因此透過本次電商研習課程精進青農的各項行銷能力，期許青農學習最新銷售模式，拓展自身視野，未來將部分自有產品轉為線上銷售，以增加多元銷售管道，提早因應後疫情時代銷售模式之轉變。該場說明，透過課前調查，目前經營之社群網路種類，以FB占85％為最多，其次為LINE占35％。而經營之電商種類以「拍賣型平台」占40.9％為最多，其次為「自有官網」占18.2％。

課程內容獲高滿意度 有助行銷推廣

茶改場指出，為了解青農對於研習內容滿意度及訓練成效，於研習後發放線上問卷，依據問卷回收統計分析結果顯示，對於研習整體課程內容，高達92.3％青農滿意授課內容，89.3％青農滿意使用視訊授課，高達94.1％青農表示對於自身能力提升有所幫助。另依據各堂課程10題前後測驗填答結果顯示，正確率由67.9%提升至73.7％，且有88.3％青農有意願參與文案撰寫、商品拍攝及社群網路經營等進階實作課程。

此外，依據開放性意見回饋內容，青農表示仍希望能採實體課程搭配實作研習，更容易將授課內容吸收應用，及希望能分享更多小農案例作為參考，甚至希望講師可以針對個別青農目前經營行銷現況提供專業建議，相關回饋內容將作為未來輔導之依據。

農委會鼓勵數位行銷補助3萬元雲市集農業館數位服務

茶改場藉由本次課程再次宣導說明本(110)年度農委會推出的「農業數位基盤星點計畫」相關申請流程，該計畫最高可補助3萬元供農友於雲市集農業館申請相關數位服務，包含農業數位生產管理、雲端辦公協作、雲端企業資源整合、資訊安全、雲端銷售時點情報系統(POS)多元整合、雲端進銷存管理、客戶關係管理(CRM)及多元數位行銷等8大方案，申請期限延至110年12月5日，歡迎有興趣的農友可至雲市集-農業館網站（https://agdigi.atri.org.tw/Market）了解詳情。