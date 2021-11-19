全聯近年來著重「永續農業」概念，今年提出「全聯善美的食物計畫」，來達成「生態、發展、消費」3大永續目標，特別強化有機蔬菜和友善耕作，副董事長謝健南表示，期望明年能實現「平價有機專賣店」計畫，有機蔬菜銷售占比要從今年18%、明年達25%，5年內成長到占50%；而且繼捧紅友善耕作的「老鷹紅豆」後，再推相同概念的新品牌「官田菱稚菱」，目前銷售門市從去年的100家已增為300家。

全聯副董事長謝建南（右2）、總經理篤昌（右3）在太康有機農業專區了解有機菠菜採收情況。（郭家崴攝）

全聯副董事長謝建南（左起）、總經理篤昌品嘗台南柳營太康有機農業專區的有機青江菜，川燙後不加調味，吃起來特別清甜。（郭家崴攝）

去年全聯本土蔬菜採購比例達8成以上，其中，有機蔬菜契作面積有600公頃、採購噸數近9500噸，約占14%，還有很大的成長空間。目前已全門市導入有機認證專區，提供超過100種商品選擇，預計明年整合「善美的」有機蔬菜品牌，網羅各地特色農場，包括北桃園、中西螺、南柳營3大區域農場，蔡篤昌表示，全聯站在消費者角度把關，目標要讓有機菜平價化。

太康有機農業專區有機菠菜經育苗5、6天（圖），到2周逐漸長大，經過7周後就可採收。（郭家崴攝）

太康有機農業專區有機菠菜經育苗5、6天，到2周逐漸長大（圖），經過7周後就可採收。（郭家崴攝）

太康有機農業專區有機菠菜經育苗5、6天，到2周逐漸長大，經過7周後就可採收（圖）。（郭家崴攝）

記者今（19日）直擊的台南柳營的太康有機農業專區，是全台第一座公辦有機農業專區，現有近30棟溫室，種植青江菜、黑葉白菜、山茼蒿、菠菜等50多種，供應全聯南部約200多間門市，夏季一周生產3萬包，冬季一周生產6萬包。

全聯副董事長謝建南（左起）、台南市長黃偉哲、綠寶田農場主人林丙火下菱角田採收。（郭家崴攝）

至於，友善耕作的「老鷹紅豆」從2016年契作面積25公頃，如今擴為220公頃，曾推過25款麵包和甜點，總銷量逾2900萬件、營收逾15億元；老鷹紅豆銅鑼燒、老鷹紅豆日式大福、老鷹紅豆麻糬是熱銷前3名。

全聯10月起推出季節限定的「官田菱稚菱」菱角排骨酥湯，菱角日式咖哩。（郭家崴攝）

去年引進的「官田菱稚菱」以全程無化學農藥、無化學肥料，營造野生動物棲地等方式，2019年成功解除「水雉鳥危機」，讓全台南的水雉鳥從50隻增為1741隻。綠寶田農場主人林丙火帶頭友善耕作「官田菱稚菱」，今年成功在契作田區孵化出117隻水雉寶寶，連續5年超過1000隻，台南市長黃偉哲表示，這對民眾、農友、生態有益，可創造多贏的局面；全聯總經理蔡篤昌説，老鷹紅豆和官田菱稚菱皆採友善耕作對，台灣生態幫助大。

全聯官田菱雉菱帶殼菱角，每盒300g，75元。（全聯提供）

全聯官田菱雉菱去殼菱角，每包200g，135元。（全聯提供）

全聯去年於100間門市限量販售生鮮菱角，包含去殼菱角、帶殼菱角2款商品，約賣出7000包，使用近3000斤；今年則增加至300間門市，使用量雙位數成長，10月起推出季節限定的「菱角日式咖哩」，「菱角排骨酥湯」，目前全系列商品至今業績超過1000萬元，目標每年可雙位數成長。

全聯菱角日式咖哩，每盒200g，89元。（全聯提供）