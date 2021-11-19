一種過去在金門常見，離水不死，還會走路和爬樹的奇魚－「攀鱸」，在田野消失多年後，最近又在小金門發現它們的蹤跡。（金門縣府農林科提供）

一種過去在金門常見，離水不死，還會走路和爬樹的奇魚－「攀鱸」，在田野消失多年後，最近又在小金門發現它們的蹤跡，在〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉理事長陳光耀成功繁殖後代下，目前數量已有數百隻之多，推測金門可能是全台唯一的棲息地，引起保育人士的矚目。

陳光耀說明，攀鱸能以特化的器官直接吸取空氣，並能用鰓蓋在地面上攀爬，生命頑強，早期金門地區長輩稱攀鱸為「中斑虎」，意即攀鱸是一種比俗稱「中斑」的「蓋斑鬥魚」還兇猛的魚。多年前他為了一見攀鱸的廬山真面目，還特別前往海南島，看到它離水在地面爬行，心中真是說不出的感動，而徒手抓它時被像似鋸片的鰓蓋剌傷，更是讓他印象深刻。

陳光耀指出，攀鱸為亞洲特有，僅分布於東南亞及南亞，包括印度、孟加拉國、緬甸、斯里蘭卡、泰國、馬來群島、菲律賓等地等熱帶和亞熱帶地區，以及中國南方、南嶺以南的雲南、廣西、廣東、海南島、福建等地的各類淡水濕地，而在臺灣之攀鱸標本紀錄有2筆，因此可推測金門是攀鱸在國內僅有的棲息地。

縣府農林科也表示，以往浯江溪、西浦頭、慈湖農莊常可見到攀鱸，如今已難再發現它們的蹤跡。今年縣府委託〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉執行「金門外來種烏龜及斑腿樹蛙移除計畫」，也特別前往小金門進行水系調查，執行過程中發現近2年因乾旱導致水域棲地大幅減少，使得魚類及兩棲爬蟲類等族群岌岌可危，而透過這項計畫案介入物種保育，並於排水溝、風水池中尋獲泥鰍、攀鱸、餐條、台江擬蝦虎等珍貴物種，更調查到疑似新紀錄種－弓背青（魚將），將以物種保種為主，後續視水域棲息環境狀態，再將它們回歸大自然。

縣府建設處強調，除了歐亞水獺外，金門其實還有許多珍貴需要保育的物種，而生態環境改善、外來種移除、移地復育等保育業務也需要不斷的滾動調整，方可尋找到最適的處理方式，此次外來種移除計畫一併保護了地區珍貴的物種，也希望這些種子未來能擔任復育的重要角色。