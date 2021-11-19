大陸國家一級演員李鐵因在古裝劇《三國演義》劉禪爆紅，不過今(19日)驚傳胃出血病逝，享年53歲，讓外界都相當震驚與惋惜。

據陸媒《極目新聞》報導，李鐵因胃出血於18日下午在武漢病逝，消息一出讓網友都震驚不已。其實李鐵這幾年多從事幕後工作，之前曾有記者去採訪他時，他前一天才因過勞在醫院躺一整天，沒想到第二天就出院，彩排、採訪都沒露出疲態，相當敬業。

李鐵驚傳胃出血過世。(圖／翻攝自極目新聞)

而他的社交平台PO文也多是分享工作內容，以及一些話劇演出片段，還累到直接在片場睡著，對於工作的熱愛，讓他覺得這一切都值了，5天前也再次PO出1年前的影片，那時說道「幕後的辛苦和後台的井井有條比-值了」，如今再回顧，應該也有激勵自己想起當時的動力。

童星出身的劉禪，7歲就開始演戲，代表作品包括《丟手巾》、《來來往往》、《同船過渡》等，其中最知名的就是在《三國演義》中，把「扶不起的阿斗」劉禪詮釋得淋漓盡致，讓人印象深刻，至今仍是經典。

而李鐵不僅演技精湛，在話劇發展更起了重要作用，除了當演員外，他也是導演、湖北省政協委員，同時也是湖北省藝術職業學院教授，2010年還曾憑著小品《50塊錢》登上央視春晚，並獲得不少獎項，是大陸國家一級演員。