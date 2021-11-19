27歲網美Enako（えなこ）被封為「日本第一Coser」，外型甜美可愛還擁有E罩杯傲人上圍，在社群網站吸引超過百萬粉絲追蹤，然而身為宅女的她也在節目上坦言，自己其實是「課金戰士」，玩遊戲能砸500萬元日幣（約125萬元台幣）來課金，消息一出掀起熱議。

據日媒《ORICON NEWS》報導，Enako日前透露自己1年內就砸下500萬元日幣在手機遊戲，她表示一開始玩遊戲時，自己其實沒有花太多錢在上面，後面發現雖然這些手遊都是免費的，但想到開發和維持營運的成本很高，就覺得要付一點「感謝費」。

Enako提到，只要是自己有玩的手遊，她都會花1萬元日幣（約2500元台幣），差不多是購買單機遊戲片的價格，而她一直到最近才發現自己竟然已經花了破百萬在遊戲上面，對此，她也一派輕鬆地說：「雖然不知道明年會怎樣，但我可能會花更多錢」，但她也提醒玩家，課金要量力而為，千萬別沉迷。

事實上，Enako不僅是知名Coser，多才多藝的她更跨足聲優、寫真、歌手、模特、網紅等等領域，人氣不斷攀升，近來更擔任「COOL JAPAN」的文化大使，負責推廣日本文化，年收入早已破億，相當可觀。