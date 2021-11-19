苗栗縣議會總質詢，縣議員徐功凡、廖英利關切苗栗縣內危老建築列管情況，如何防範類似高雄城中城大火事件在苗栗發生，來質詢消防局，消防局長徐新淵表示清查列管作為都已完成，將加強消防演練，讓居民懂得遇到火警意外發生時，如何逃生。
縣議員徐功凡總質詢特色，一開始就會準備一段勵志短片與在場官員分享，徐功凡放完影片就針對高雄城中城大火，是國內有史以來造成死亡人數第2多的火警意外，苗栗縣消防局從中學到什麼教訓？對於縣內危老建築的清查列管，消防安全如何加強？住家偵煙器是否持續發放？廖英利議員也針對全縣消防隊員裝備是否持續更新，消防隊員是否都有保險？關心消防安全問題。
消防局長徐新淵回答，高雄城中城大火發生後，消防局立即會同工商發展處全面清查縣內住商複合大樓，已清查列管出6棟7層樓以上的住商混合大樓，其中苗栗市有5棟，頭份市有1棟，另外，消防局另清查增列7棟商業大樓，全縣共有13棟大樓列管，有相關安全缺失都須在3個月內完成改善。而消防局目前每年準備2千個偵煙器，供縣內弱勢家庭索用，徐功凡提醒，消防隊員在前往各民宅做防火宣導時，也應準備偵煙器電池，遇有電池過期時，可以協助更換新電池。
徐功凡指出，頭份市內許多7層樓以下的住宅公寓，裡面住有許多老弱族群，是否加強安排消防演練，讓民眾熟悉火警逃生等步驟。徐新淵回答，目前消防局對於6樓以下住宅大樓，每2年都要會同里長、社區或是管委會等單位做一次消防演練，來加強民眾防火逃生知識。
徐功凡並肯定縣府近幾年來，陸續在全縣18個鄉鎮市廣設公園，使得許多外縣市的民眾都知道苗栗有許多新的大型公園，目前，南庄鄉及三灣鄉的公園設置，以及頭份市蟠桃及音樂公園改建進度為何，水利處長楊明鐃回答，三灣鄉的公園已經標出，南庄鄉公園也準備上網招標，蟠桃及音樂公園工程都在進行中。
徐功凡接著對環保局檢舉獎金降低至10％一事提出質詢，環保局長陳華盛表示，過去檢舉獎金的設置是為了鼓勵民眾一起參與環境維護，現因考量民眾維護環境清潔大有進步，並且多數縣市也都降至10％，所以從11月起調降。
徐功凡並針對頭份、竹南等地區民眾最關心的頭份第2交流道進度，請工務處說明，工務處長古明弘回答，目前頭份第2交流道，共有5個提案，目前已進期末報告，將在12月中下旬舉行第二次審查，目前行政院交由國發會整合，將與五楊高架沿伸至頭份段做綜合規畫，還是需要相當時程。
縣議員宋國鼎則質疑縣府多個基金專戶有被淘空挪用情事。財政處長吳佳慧回覆縣府調備基金是依公庫法21條，在不妨礙專戶設立的目的下，各該政府得視公庫實際需要，統一調度運用，而依苗栗縣庫管理辦法15條，專戶存管款項，縣府得視庫款實際需要統一調度運用。
吳佳慧表示，縣府係規定向專戶調度非挪用，且考量基金專戶運作，適時償還並計息，是以並未影響其用途，更未違悖其專款專用精神。並且，基金納入集中支付，是依公庫法第8條規定，各級政府公庫款項除依法律規定或因款項性質特殊，經公庫主管機關同意設置機關專戶存管外，均應存入公庫存款戶集中管理，以達財政統收統支效益，另為增進整體資金運用彈性，於不妨礙機關專戶設立目的下，各級政府得視公庫實際需要，統一調度運用。
吳佳慧說明，基金納入集中支付，是透過整合各基金專戶款項，以統收統支方式，統籌調度縣庫，靈活資金運用，強化財務效能。且各基金專戶納入集中支付，係在縣庫存款戶底下設立分戶管理，收支採獨立計算，是以納入集中支付的基金仍可秉持專款專用原則，不影響其業務運作。
縣議員廖英利則對竹南鎮內國道3號高架橋路段橋下空間，希望縣府多推動多目標使用，並有鎮民陳情希望能打鈴木埤公園至西濱公路銜接處，國3竹南流道與台1己線現在大型貨車流量相當大，縣府是否檢討台1己線國有土地設置物流專區，提供來往大貨車使用。竹南龍鳳漁港聯外道路工程是否可以提前完工，西濱快速道路竹南路段平交道路口改善工程進度？請工務處長古明弘一一說明。
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