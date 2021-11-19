縣議員徐功凡請環保局長陳華盛說明檢舉獎金降低原由。（謝明俊攝）

縣議員宋國鼎質疑縣府基金專戶被挪用淘空，縣府財政處長吳佳慧否認有任何不法。（謝明俊攝）

縣議員廖英利關心消防隊員有無保險。（謝明俊攝）

縣議員廖英利請文觀局長林彥甫說明竹南鎮獲交通部觀光局補助觀光經典小鎮內容。（謝明俊攝）

苗栗縣議會總質詢，縣議員徐功凡、廖英利關切苗栗縣內危老建築列管情況，如何防範類似高雄城中城大火事件在苗栗發生，來質詢消防局，消防局長徐新淵表示清查列管作為都已完成，將加強消防演練，讓居民懂得遇到火警意外發生時，如何逃生。

縣議員徐功凡總質詢特色，一開始就會準備一段勵志短片與在場官員分享，徐功凡放完影片就針對高雄城中城大火，是國內有史以來造成死亡人數第2多的火警意外，苗栗縣消防局從中學到什麼教訓？對於縣內危老建築的清查列管，消防安全如何加強？住家偵煙器是否持續發放？廖英利議員也針對全縣消防隊員裝備是否持續更新，消防隊員是否都有保險？關心消防安全問題。

消防局長徐新淵回答，高雄城中城大火發生後，消防局立即會同工商發展處全面清查縣內住商複合大樓，已清查列管出6棟7層樓以上的住商混合大樓，其中苗栗市有5棟，頭份市有1棟，另外，消防局另清查增列7棟商業大樓，全縣共有13棟大樓列管，有相關安全缺失都須在3個月內完成改善。而消防局目前每年準備2千個偵煙器，供縣內弱勢家庭索用，徐功凡提醒，消防隊員在前往各民宅做防火宣導時，也應準備偵煙器電池，遇有電池過期時，可以協助更換新電池。

徐功凡指出，頭份市內許多7層樓以下的住宅公寓，裡面住有許多老弱族群，是否加強安排消防演練，讓民眾熟悉火警逃生等步驟。徐新淵回答，目前消防局對於6樓以下住宅大樓，每2年都要會同里長、社區或是管委會等單位做一次消防演練，來加強民眾防火逃生知識。

徐功凡並肯定縣府近幾年來，陸續在全縣18個鄉鎮市廣設公園，使得許多外縣市的民眾都知道苗栗有許多新的大型公園，目前，南庄鄉及三灣鄉的公園設置，以及頭份市蟠桃及音樂公園改建進度為何，水利處長楊明鐃回答，三灣鄉的公園已經標出，南庄鄉公園也準備上網招標，蟠桃及音樂公園工程都在進行中。

徐功凡接著對環保局檢舉獎金降低至10％一事提出質詢，環保局長陳華盛表示，過去檢舉獎金的設置是為了鼓勵民眾一起參與環境維護，現因考量民眾維護環境清潔大有進步，並且多數縣市也都降至10％，所以從11月起調降。

徐功凡並針對頭份、竹南等地區民眾最關心的頭份第2交流道進度，請工務處說明，工務處長古明弘回答，目前頭份第2交流道，共有5個提案，目前已進期末報告，將在12月中下旬舉行第二次審查，目前行政院交由國發會整合，將與五楊高架沿伸至頭份段做綜合規畫，還是需要相當時程。

縣議員宋國鼎則質疑縣府多個基金專戶有被淘空挪用情事。財政處長吳佳慧回覆縣府調備基金是依公庫法21條，在不妨礙專戶設立的目的下，各該政府得視公庫實際需要，統一調度運用，而依苗栗縣庫管理辦法15條，專戶存管款項，縣府得視庫款實際需要統一調度運用。

吳佳慧表示，縣府係規定向專戶調度非挪用，且考量基金專戶運作，適時償還並計息，是以並未影響其用途，更未違悖其專款專用精神。並且，基金納入集中支付，是依公庫法第8條規定，各級政府公庫款項除依法律規定或因款項性質特殊，經公庫主管機關同意設置機關專戶存管外，均應存入公庫存款戶集中管理，以達財政統收統支效益，另為增進整體資金運用彈性，於不妨礙機關專戶設立目的下，各級政府得視公庫實際需要，統一調度運用。

吳佳慧說明，基金納入集中支付，是透過整合各基金專戶款項，以統收統支方式，統籌調度縣庫，靈活資金運用，強化財務效能。且各基金專戶納入集中支付，係在縣庫存款戶底下設立分戶管理，收支採獨立計算，是以納入集中支付的基金仍可秉持專款專用原則，不影響其業務運作。

縣議員廖英利則對竹南鎮內國道3號高架橋路段橋下空間，希望縣府多推動多目標使用，並有鎮民陳情希望能打鈴木埤公園至西濱公路銜接處，國3竹南流道與台1己線現在大型貨車流量相當大，縣府是否檢討台1己線國有土地設置物流專區，提供來往大貨車使用。竹南龍鳳漁港聯外道路工程是否可以提前完工，西濱快速道路竹南路段平交道路口改善工程進度？請工務處長古明弘一一說明。