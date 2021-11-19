台北市副發言人黃瀞瑩「學姐」日前證實角逐北市士林北投區議員選舉，但近日頻以公職身分跑攤，還以副市長黃珊珊名義透過區長邀約里長餐敘，引發質疑用公家資源拚選舉。台北市長柯文哲今在議場答詢時稱，「她沒在當副發言人」，而稍早北市發言人陳智菡回應，為避免爭議，黃瀞瑩將自22日起卸除北市發言工作，也讓柯文哲的口誤成真。

柯文哲稍早於議會答詢時表示，黃靜瑩現在她也沒有在當副發言人，是轉到黃副辦公室當她的幕僚，並沒有在發言人體系裡，但事實上，黃瀞瑩仍是副發言人身分。

黃瀞瑩跑活動挨轟，北市府證實，下周一卸任副發言人。（鄭任南攝）

而稍早陳智菡回應，黃瀞瑩目前為黃珊珊副市長辦公室幕僚，由於業務繁忙，已逐漸淡出府級發言事務。

陳智菡說明，黃瀞瑩積極襄助市府新聞發布與市政行銷之推廣，表現備受肯定，其恪守公務人員規範、謹守行政中立原則。市府團隊以高標準自我檢視，為避免爭議，黃瀞瑩將自下周一22日起卸除北市發言工作。