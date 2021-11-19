阿里巴巴季績低於預期，觸發股價急跌，港股連跌兩日後，19日早段再現壓力，一度跌近五百點，創超過一周低位，惟最後兩萬五關失而復得。

香港信報報導，恒指低開385點，報24934，開市已跌破10天、20天及50天線（現處25172點），跌幅曾收窄至242點，見25077點全日高，隨後最多曾跌494點，低見24825點，創逾一周低，中午跌444點。

午後在上午波幅內震盪，受A股上漲帶動，港股跌幅收窄。恒指最終收報25049，跌269點，跌幅為1.07％。全日成交額為1365.15億港元。

國企指數報8970點，跌65點，跌幅為0.72％。科指今早曾挫2％，收市跌幅收窄至0.26％，報6457點。

阿里巴巴19日早段開盤跌逾一成後反彈乏力，收市仍跌10.7％報139.3港元，為全日表現最差藍籌，成交居首達149.68億港元。成交第二大是騰訊，跌0.2％報496港元。大陸房地產股上漲，華潤置地升6.1％，為全日表現最好藍籌。