交通部公路總局中壢工務段林姓工程司，被檢舉利用核發挖掘公路許可證權限，透過黃姓白手套向機電業者索賄近500萬，檢方8月份曾約談林男、黃男等19位涉嫌人、證人到案，但因事證不足，最後僅聲押黃男獲准。檢方近日執行第2波行動，兵分7路再度搜索林男的住所、工作地，最終尋獲關鍵事證，今依貪汙等罪嫌聲押禁見獲准。

檢調調查，臺電公司輸變電工程處北區施工處，去年招標電纜機電工程採購案，包括桃園大潭與新北林口等標案，某機電公司鄭姓業者共獲得5標，價款約2億元，不料卻有人向業者傳話「要申請路證，就要照規矩來」，甚至是「不給錢就不發照」、「偷施工抓到一次至少罰十五萬」，包商擔心未取得路證恐影響工程進度，1年期間共交付近500萬元賄款。

因有其他得標廠商遭索賄，交付金額後，又被暗示要給錢，向調查局檢舉，全案因此曝光。檢調8月底啟動第一波調查，搜索公路總局中壢工務段，帶回物證、約談林姓工程司等19人，但因罪證不足，林男又矢口否認犯行，因此在訊後請回。

檢調昨日再度發起搜索，發現林男等收賄的紀錄文件，證明他疑似有收賄辦事，另通知同案被告及證人到案說明，訊後依貪汙等罪嫌聲押禁見，法院稍早裁定羈押。