減肥除了靠運動外，不少專家也推薦吃原型食物，指的是未經加工且不含額外添加物的食物，能減少身體負擔。減重醫師蕭捷健透露，先前一名16歲男子向他諮詢，提到自己幾乎都吃原型食物，而且補充足夠的蛋白質，還搭配運動，但體重卻沒有下降，他表示，許多人存有原型食物的迷思，並曝光原型食物4陷阱。

1.吃到假的原型食物

有些人為了避開精緻澱粉，因此將早餐漢堡改成吃「漢堡肉＋豆漿」，但有些漢堡肉其實並非百分百真肉，裡面還添加澱粉和纖維等添加物，因此許多人以為自己是吃進蛋白質，但實際上還是吃到精緻澱粉，此外，市面上不少肉排、牛排都是重組肉，真正的蛋白質含量並不高。

2.吃太多肉

若吃油脂含量較豐富的肉，其實熱量也不低，例如，牛小排的油脂佔28%，豬頰肉達到50%，以油脂1克9大卡的熱量來計算，若是想靠每天吃肉，來達到增肌減脂蛋白質的攝取量，熱量就會爆表了，蕭捷健醫師指出，以他而言若只吃肉的話，每天要攝取7個掌心大小的肉量。

3.吃太多豆類製品

植物性蛋白也有同樣問題，豆漿和豆腐中的蛋白質含量約一半左右，剩下的則是澱粉和油脂，一個人也不可能在一天內，喝進4千CC的豆漿，因此若想達到蛋白質攝取量，又不讓熱量超標，盡量挑選瘦肉，或攝取蛋白質補充劑，若是害怕吃到太多添加物，可以挑選無調味的蛋白粉，因為蛋白粉的加工程度和奶粉差不多，只是去掉脂肪和乳糖等成分。

4.營養素比例不對

有些人認為，吃原型食物就會瘦，因此選擇燕麥、地瓜等，但其實這都是澱粉類食物，蕭捷健醫師也提醒，不是吃原型食物就能減肥，還要搭配營養素比例和攝取時機。