恆指早盤低開1.52%，立即失守25000點。午後逐漸縮小跌幅，收盤為連三跌。

周五香港恆生指數收跌269.75點或1.07%，為25049.97點。國企股(H股)跌65.37點或0.72%，為8970.67點。

汽車股跌1.32%。吉利汽車跌1.1%，比亞迪跌1%，北京汽車跌0.9%，小鵬汽車跌1.7%。

教育股下跌。楓葉教育跌7.0%，新東方跌5.8%，成實外教育跌9.3%。

阿里巴巴跌10.7%，報139.3港元，為全日表現最差藍籌股。阿里周四晚間公布上季財報，營收年增29%，來到2006.9億人民幣；經調整EBITDA為年減27%。由於監管的壓力，阿里並下調全財年營收展望，預計年增20~23%，低於此前預測的接近30%增長。

大和發表報告，稱阿里上季表現受競爭影響，然長線仍具投資價值，但目標價從222港元降為188港元。

碧桂園服務周五復牌跌8.9%，報53.7港元。該物業管理公司公告，擬折讓9.5%，每股作價53.35港元，配售1.5億股，募資80億港元。

知名AI公司商湯科技傳出周五已經通過香港交易所的上市聆訊，並與中國監管單位溝通好香港上市事宜。商湯科技對此報導拒絕評論。