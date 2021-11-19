昨天的電視公投意見發表會，對於重啟核四公投議題，引發正反方代表恐嚇爭議；蔡英文總統今表示，對於正方代表、重啟核四公投提案人黃士修用語言恐嚇許處長，甚至提到身家、家人，引起大家的憤怒，「我也要譴責這種行為」。

蔡英文今在臉書指出，中選會舉辦發表會，是讓正反方都有公平的機會，充分表達意見，也讓社會可以了解公共政策。人身攻擊或恐嚇威脅，只是傷害台灣的民主，並無法說服任何人。

總統說，在昨天的電視公投意見發表會上，反方代表、台電核能發電處長許永輝說，「今天你要我再把已成家，背後一個個家庭的弟兄們，再帶入核四這個泥沼，背著核安的風險，我做不到！」

總統說，許處長提到「我也要告訴正方代表，你要告我，改變不了核四無法重啟的事實，我也要敬告在正方代表背後的鍵盤高手，你沒在核一二三廠拿起過一支手動扳手，沒帶弟兄衝過現場，不要來跟我講，你有多愛核四。」

許也說到，核四能不能重啟，必須建立在客觀的事實和專業的判斷，核四不是現在的原能會拒絕審查，而是連馬政府的原能會都不敢放核四這張考卷過關。

總統說，許處長對於核四的真誠發言，感動很多人，也提出非常多重要的專業經驗，提供給大家參考。

總統說，對於正方代表、重啟核四公投提案人黃士修用語言恐嚇許處長，甚至提到身家、家人，引起大家的憤怒，我也要譴責這種行為。

總統說，許處長說的沒錯，恐嚇、攻擊並不會讓核四變得安全，「我要謝謝他堅定說出核四的真相」。許曾經擔任核二廠長，現在是核能發電處的處長，是在第一線保證核安的工程師，對於核四的不安全性，他的意見絕對值得所有人參考。

總統表示，她要再次強調，公投絕不是政黨對決，公投將決定台灣未來的發展，都要依據科學專業進行討論，共同為台灣做出最正確的決定。