彰化埔鹽月初驚傳水流屍兇殺命案，林姓酒店女夥同家人殺害包養他的張姓富商男友，還綁上空心磚棄屍東螺溪水中，謀財害命惡行曝光引發全國關注，日前林女和父親遭羈押禁見，但其母親、弟弟卻獲交保引發爭議，彰檢提出抗告後，二審台中高分院撤銷交保，發回原審重裁；彰化地院19日重開羈押庭，11點裁定將林母和弟弟二人收押禁見。

林姓酒店女殺害包養他的男友後棄屍，家人全都是共犯，如今通通被羈押禁見。（資料照）

原本打扮中性帥氣林女去年10月下海當酒店女養家，卻坑騙51歲張姓男子南下彰化出遊，搭上死亡旅途，上月16日南下彰化找林女，並至林家過夜，全家開著BMW出遊，最後卻在29日被人發現成為東螺溪一具水流屍，全身被綁上重達40公斤空心磚。

死者雙眼被黑色膠帶封死，頭腳遭綑綁、套上黑色塑膠袋，屍體早已腫脹難辨，死狀悽慘。檢警花費3天才透過指紋比對確認身分就是失蹤的張男，並將林女一家人陸續拘提到案。

檢警將林女一家4人均依殺人罪嫌法辦，本月4日的羈押庭上，面對法官庭訊，四人均坦承犯行。但當時彰化地院一審法官認為，林女等4人坦承犯行，眾人對犯案過程陳述一致，交代犯罪計畫詳細，因此裁定坦承殺人的林女和父親收押，而林母、林弟參與程度跟主謀犯罪相符，已無串供及湮滅證據之虞，因此各予10萬元交保，但限制住居。

裁定出爐後引發譁然，為了防止林母和弟弟逃亡、串供，彰檢也積極蒐集事證後提出抗告，台中高分院15日審理後廢棄一審交保裁定，發回原審重裁，19日上午重開羈押庭，蒞庭論告檢察官強調，四名被告針對犯罪過程，說詞仍有諸多兜不攏之處，有必要予以羈押禁見，彰化地院法官當庭裁准收押禁見。