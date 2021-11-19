台商早年胼手胝足赴中國大陸打拚，即使人工、物料成本上漲、政府工安環保意識抬頭，仍能在中國大陸開拓一片天地。然而這些台商已逐漸進入傳承交班階段，但受到疫情衝擊與國際反避稅情勢，傳承策略勢必要考量更多複雜因素。

有鑑於此，資誠聯合會計師事務所19日舉辦「中國大陸台商家族企業資產保全實例分享」線上直播研討會，分享實務案例，並說明中國大陸不動產股權交易處理趨勢。

根據資誠《2021全球暨台灣家族企業調查報告》，有近半的台灣家族企業，目前主要股權仍由一代持有，但絕大多數的一代都傾向在五年內將股權傳承給二代，顯示台灣家族企業的掌權人正規劃加快傳承的步伐。

資誠家族及企業永續辦公室協同主持律師鄭策允提醒，家族企業的傳承，同時涉及「理性」和「感性」的錯綜複雜問題，並非單純的股權移轉。鄭策允分析，家族股權傳承除須注意傳承過程的稅負管理外，尚須從家族價值觀等無形資產的傳承、企業所有權、經營權、受益權的安排及資產保全等面向作綜合考量，實務操作上可思考透過信託、閉鎖性公司及家族憲章等機制的綜合運用，以確保家族和諧及企業永續。

對於家族企業資產，資誠兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅建議，家族企業需著手盤點海內外資產，並利用股權投資關係將資產整併入家族控股平台。透過境外控股平台作為家族企業與家族資產的連結樞紐，才能做好整體的傳承規劃。

過往台商基於種種商業考量，以他人代自身持有中國大陸的股權、不動產或其他資產，但這些資產在傳承過程將產生產權不清、恢復原狀的稅負成本過高、以及資金流安排困難等問題。徐丞毅強調這些歷史包袱不是沒有解法，但產權變動總會有成本需取捨，若不在第一代解決，後代更難處理這些資產。

徐丞毅強調，未來台灣CFC法令上路後，未來兩岸的稅務環境勢必更加透明，境外資金或股權的傳承移轉將涉及更高的稅務風險，因此在取得家族成員共識後，及早將家族企業股權與資產整併在家族控股平台， 方是較好的因應策略。

為有效完成資產布局，部分在陸台商研擬賣地。資誠兩岸商務與稅務服務會計師段士良表示，因直接處分土地的稅負過高，絕大部分台商選擇以處分股權的方式間接處分土地，但礙於中國大陸外管法令規定，台商只能先轉讓股權後，買方的股款才能匯出。另外還需須留意惡意買家、中介常見詐騙手法、土增稅的課徵風險、無法取得政府部門核准的情況、特殊的工商環境與外匯限制等，每個細節需逐一檢視，才能順利完成中國大陸不動產交易並確保價金安全匯出。

段士良提醒，隨著中國大陸打房潮流興起，各地政府對於不動產交易多有干預的現象，在執行不動產交易時，更需留意政策的走向與干預等。綜上，此類不動產交易中，從規劃處分、簽訂交易合約、取得公部門審批最後再到海外收款，處處都是細節，企業應通盤考量、全程掌握執行程序並對政策趨勢保持敏感，以順利完成交易。