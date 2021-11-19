資誠（PwC Taiwan）會計師事務所因應未來長照需求百萬人次，攜手服務機構、照顧科技、健康促進、醫材輔具、進食照顧、服務設計六大主題業者合作，今年則進駐2021台北國際照顧科技應用展長照法人館共同展出。

台北國際照顧科技應用展於18日至20日於台北世貿一館舉行，主軸為「打造照顧產業生態系」。

資誠所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，依據衛福部公布數據，台灣於2026年需要長期照顧人口數預計超過100萬人。除了增加住宿機構量能，走向在地照顧與健康老化是必然趨勢。居家照顧、喘息服務及接送服務將是未來三大需求。資誠期望跨界整合各領域業者打造生態系，發展成功商業模式，讓有需要的長者都能受惠。

由侒可創新長照（AnKeCare）主辦，資誠協辦「2021住宿式機構經營管理論壇」也在19日舉行，邀請長期照顧機構經營管理國內外業者、不動產與財稅專家，探討住宿機構最新發展趨勢與創新作法，並邀請證券交易所分享「創新板（TIB）打造新事業上市新聚落」，提供長期照顧業者進入資本市場新選擇。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務營運長許祺昌指出，長期照顧機構法人化是帶動住宿式機構轉型升級的關鍵契機。資誠教育基金會在衛福部的指導下辦理2020年住宿機構轉型暨長照法人管理輔導計畫，藉由訓練課程、實地輔導及成果發表說明會，鼓勵機構轉型長照法人並增進經營管理，確保服務長者品質。

衛生福利部長期照顧司楊雅嵐專門委員致詞時表示，目前全台住宿式機構床位使用率大約85％，部分地區床位難求。為解決資源分配不均，藉公部門資源串聯民間力量，並運用促進民間參與公共建設模式，讓政府資源結合民間創意。

為照顧資源缺乏地區充足相關能量，衛福部並於2019年起開放住宿式機構使用者申請補助，今年共編列約新台幣31億元預算提供補助。包含住宿式長照機構、護理之家、老人福利機構（安養床除外）、身心障礙福利機構、榮民之家自費養護床等都在補助範圍內，民眾可透過機構協助提出申請。

資誠合夥會計師蔡晏潭指出，衛福部近期盤點台灣住宿式機構資源，可提供床數約11萬床，於收容床位量能尚有很大的缺口。為彌補這個缺口，需要照顧業者、資金提供方、資產提供方之三方合作。因長期照顧是細水長流的產業，故能長久經營之投資架構及營運模式才能幫助業者互利合作、「共營」和「共贏」。

台灣促參顧問有限公司董事長王熙崑分享公私協力發展長期照顧產業生態系的趨勢。他指出，台灣住宿式機構至114年尚缺4.5萬，預期將採用促參模式以擴大量能。目前全台規劃中長期照顧促參案件共22件，總投資規模逾230億元。未來預計帶動民間自行規劃申請，活化公共設施用地及學產地之長期照顧產業開發，政府與民間共同推動健康福祉。

資誠生醫產業協同負責人游淑芬指出，2021年前三季全球生醫IPO 募資規模與家數俱增，其中更有數家照顧服務類型公司。以美國而言，截至2021年10月31日IPO的照顧服務公司中，募資前三大分別為社區照護服務平台公司Agilon Health募資11億美元、失智症與心理照顧服務公司LifeStance Health募資7億美元、以及專為長者提供臨終居家照顧的Aveanna Healthcare募資5億美元。顯示照顧產業的多元題材帶動資本市場活絡，期待在新板加持下，能催生照顧業者進入台灣資本市場的成功案例。

資誠生醫產業合夥會計師林雅慧則認為，照顧產業肩負健康福祉的重要性，於財務獲利的同時也兼顧永續社會責任，是具有未來性的產業，建議不同業者參與照顧產業生態系，串聯台灣產業能量，齊心創造樂齡新未來。