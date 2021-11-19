洗腎病人中最多的是遺傳性腎臟疾病，衛生福利部桃園醫院腎臟科醫師許旗勝分享個案，日前有名患有多囊腎家族遺傳史的男子，在接種完疫苗以為有腎臟疾病不能多喝水，2邊腎臟多處起水泡且發炎指高，緊急住院治療，醫師呼籲多囊腎患者每天至少要喝到3000毫升以上的水。

許旗勝表示，多囊腎是一種遺傳性腎臟疾病，因基因變化導致腎臟容易長出水泡進而影響腎臟功能，同時也是單一原因造成洗腎疾病中，人數最多的種類，多囊腎患者失去濃縮尿液的能力，再加上水喝太少讓腎臟受不了。

護理師謝易倩建議，若無禁忌，多囊腎患者每天至少要喝到3000毫升以上的水量，並選擇適當的生活方式才能延緩疾病的進展，有3點可以留意，第1點要控制血壓，由於大部分多囊腎患者在腎功能受損前會出現高血壓，且加速腎功能的損害，同時高血壓也會對心、腦血管的損傷，伴有腦血管瘤破裂出血造成中風等嚴重併發症，控制好血壓對延緩腎功能惡化速度，防止併發症的發生相當重要。

第2點要控制飲食，謝易倩說，多囊腎患者的飲食主要應採取低鹽、低蛋白、低脂肪飲食，每天2至3克食用鹽為佳，少吃含鉀、磷的食物，要多吃富含維生素與植物粗纖維飲食並保持排便順暢。

謝易倩表示，最後要避免劇烈運動，多囊腎囊腫不斷腫大將會導致囊腫的囊內壓不斷增高，會因碰撞、跌倒等增加腹腔內壓，促使具有高內壓的囊腫破裂、出血，容易誘發感染。

謝易倩強調，多囊腎是種遺傳疾病，因此需要積極治療，在生活上需更用心，若病患有合併高血壓，更需要積極控制血壓，飲食上也需與醫師討論謹慎服藥，生活上處處要有所節制、定期追蹤，才能控制併發症及感染，若有任何症狀時均要儘速就醫。