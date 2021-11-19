美曝RQ-180「白蝙蝠」（White Bat）高空長航時隱形無人偵察機

美國空軍神秘的RQ-180「白蝙蝠」（White Bat）高空長航時隱形無人偵察機似乎正緊鑼密鼓，準備正式現身。

據《動力》（The Drive）和《國家利益》（The National Interest）網18日報導，它曾先後在加州，內華達州和菲律賓上空出現，而這似乎是官方在暗示，這款無人偵察機就快要公開。至於美國空軍武器專業卓越中心（PACE）更直接提供了進一步的證據，顯示有這可能。

這段名為「今日遺產——ISR和創新（Heritage Today — ISR And Innovation）」的影片顯示，這數十年來，美國空軍「情報，偵察與監視」（ISR）任務的沿革。接近片尾時，1架「全球鷹」（Global Hawk）無人偵察機在空中翱翔，而旁白大膽宣告，「白蝙蝠已取代氣球和雙翼飛機的時代」。分析指出，官方影片中出面如此具體的旁白與圖像，可算是最接近證實的證據了。

Air Force alludes to existence of secret RQ-180 "White Bat" spy drone in new video 👀https://t.co/SXOci2onMZ — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) November 18, 2021

這時畫面隨即切換，出現了1架隱形飛翼高空長航時無人機的影像，酷似《航太周刊》（Aviation Week）先前所披露的RQ-180。隨後有好些消息人士說，它暱稱為「大白蝠（Great White Bat）」和「白蝙蝠（Shikaka）」。而Shikaka在金凱瑞（Jim Carrey）1995年的喜劇片《王牌威龍2》（Ace Ventura 2）中，就是一隻神聖的白蝙蝠。

此外，據《航太周刊》報導，美國空軍2019年在加州畢爾空軍基地（Beale AFB）成立了第74偵察中隊，以操作RQ-180。而他們的徽章就是一隻白色大蝙蝠，和RQ-180盛傳的綽號不謀而合。