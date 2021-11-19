資深女星余皓然和本土男歌手王中平結婚25年，過去曾是玉女歌手卻為愛閃婚淡出演藝圈，直到一對兒女長大才透過上談話性節目復出，因為校花級女兒的關係被網友封為「國民岳母」；余皓然今（19）日在臉書曬照，分享買滷味3樣就花了680元，漲價漲得超有感，網友看完也一片哀號，嚇得直呼「算錯了嗎？」

近期各大餐飲業先後傳出價格調漲的消息，像是速食店和國際知名的鼎泰豐，沒想到一些小吃店價格漲幅也不小，余皓然今日下午在臉書曬出一張美食照，畫面中有甜不辣、豬血糕和鴨翅3樣滷味，賣相不錯，但她卻被金額嚇了一大跳，「什麼都漲，漲到我（傻眼表情服號），這樣680元」。

余皓然買滷味3樣就680元，價錢漲到讓她嚇了一大跳。(圖/ 摘自余皓然臉書)

儘管照片中的滷味讓人看了垂涎三尺，許多網友看到價錢一樣傻眼，紛紛嚇得直呼，「好像有些太貴了」、「小貴捏」、「這些都是孔金（鑲金）欸喔，嚇人喔」、「真的什麼都漲」、「離譜」、「算錯了嗎？」；不過，也有疑似做餐飲業的人跳出來表無奈，「菜，肉，海鮮，雜貨沒有一樣不漲。但菜單上面的價格卻不能漲……餐飲業越來越難做了」。

余皓然昔日是玉女歌手，和王中平交往3個月，24歲的她發現懷孕即閃婚，毅然決然放棄舞台，淡出演藝圈相夫教子；但在一對寶貝兒女長大後，余皓然也透過上談話性節目聊家庭生活，還有和王中平的感情事，目前還是網友們的「國民岳母」。