新車測試卡在半路！交通部臺鐵局新購EMU3000型城際列車，將於12月29日起上線，優先投入東部幹線，現正在環島測試中，今下午被網友直擊，試車中的EMU3000卡在花蓮市建國路平交道前，列車沒動靜。臺鐵剛剛回覆，EMU300型車下BECU裝置異常，測試的時候卡住，目前異常已經排除，已經拖回花蓮機務段與日籍檢修人員測試檢修。

嶄新的EMU3000型城際列車，臺鐵將用於替駛樹林—臺東間，目前已有3編組列車運抵臺灣，並進行環島路線測試中。不過有網友PO在花蓮同鄉社團臉書，一列EMU3000停駛在市區建國路平交道前，不知道發生什麼異狀。

臺鐵查證，有關8771次(EMU3000型試運轉測試)，下午2時40分於吉安=花蓮間，經查當時係在花蓮站慢速進站，司機員用電門控速至30km／h左右時，TCMS顯示BECU異常（代碼：4401），為求安全，已派救援機車將列車牽引回花蓮機務段，目前正由臺鐵局檢修人員與日籍技師，共同檢查本次異常原因。