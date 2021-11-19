文化部推動文化體驗教育計畫，18日與雲門文化藝術基金會赴雲林縣四湖鄉，與三崙、飛沙2所特偏國小進行「雲門舞蹈蒲公英」活動，雲門舞集創辦人林懷民、文化部長李永得、立法委員蘇治芬、雲林縣副縣長謝淑亞、三崙國小校長黃明旋等人到場共襄盛舉，現場106位師生在雲門專業舞者的深入淺出的引導下，感受現代舞之美，讓學子們驚呼連連。

「雲門舞蹈蒲公英計畫」是文化部與雲門文化藝術基金會合作，選擇教育部認定特殊偏遠、極度偏遠的國小進行舞蹈體驗教育，希望讓偏鄉的孩子也有體驗舞蹈的機會，雲門舞集創辦人林懷民也到現場支持。（王弼正攝，雲門基金會提供）

「雲門舞蹈蒲公英計畫」是文化部與雲門文化藝術基金會合作，選擇教育部認定特殊偏遠、極度偏遠的國小進行舞蹈體驗教育，希望讓偏鄉的孩子也有體驗舞蹈的機會。李永得表示，他想起雲門曾經到他的故鄉美濃，在5萬人口數的地方，吸引了2萬人欣賞雲門的演出，讓他至今印象深刻，非常感佩雲門作為國際知名專業舞團，從創辦以來，始終不遺餘力的到農村、部落，教導孩子們何謂美學。

文化部長李永得（左1）與立委蘇治芬（左2）及雲林縣副縣長謝淑亞（左3）一同參與「雲門舞蹈蒲公英」活動。（王弼正攝，雲門基金會提供）

李永得表示，「舞蹈是身體的語言，用身體講話、溝通，也是最美的律動」，期盼藉由這樣的活動，實踐文化平權，進一步培養更多藝文人口。

「雲門舞蹈蒲公英計畫」是每場三至四人編制、以示範演出搭配講座形式，進行舞蹈藝術扎根教育工程。為了讓離島的孩子也有體驗舞蹈的機會，今年更展開首次密集跳島行程，遠赴離島推廣，足跡遍及馬祖北竿、小金門、澎湖西嶼鄉、白沙鄉、湖西鄉。

在文化體驗教育計畫的支持下，雲門今年10月另推出「舞蹈蒲公英」計畫2.0進階版，到嘉義梅山鄉及苗栗南庄鄉曾參加過1.0基礎版的6所學校，進行連續三周的深度體驗課程，由舞者以循序漸進的方式分次帶領孩子們一步步開發肢體，階段性深化計畫內涵。自開辦以來，已累計完成12縣市72場示範講座及演出，接觸139所特殊偏遠、極度偏遠學校約7299名師生。