許多人遇到委屈，總是火力全開，非要爭個你死我活，但是《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座「不戀戰」，懂得及時止損，因為他們知道，許多不必要的糾結和執著，只是在浪費自己的時間成本，倒不如眼光放遠，好好向前看。

水瓶座：

水瓶座的人比較自我，面對尷尬的處境，他們寧願轉頭走人，也不願意多待一刻。或許有人認為，這樣的水瓶座心高氣傲，不懂得睜一隻眼閉一隻眼，但轉身離開的水瓶座不僅省去了糾結的時間，也讓自己的心得到了自由。

在感情中，水瓶座的人往往適合「放養」，但他們又處於主導地位，無法容忍自己沒有話語權，面對不適合的對象，與其耽誤彼此的時間，不如換一種生活方式。

摩羯座：

摩羯座個性沉穩內斂，但其實面對不利的處境，他們也能很快的及時止損，從不適合的狀態中解脫。雖然摩羯座的人看重穩定，但他們更在意自己的時間和心力，如果還要花時間跟別人做無謂的磨合，他們寧願去做自己感興趣的事情。

除此之外，摩羯座的人防備心重，即便是一段關係或是一個人，如果他們沒有把握可以拿下，並且前方充滿各種危機，那他們就會果斷放棄，這種理性、克制的心態，使得他們更容易做出對自己有利的決定。

射手座：

射手座的人比較固執，很有自己的堅持和決斷，很難為了別人改變太多，如果一段關係或是某個環境讓射手座感受不好，與其勉強自己忍耐或是磨合，射手座更容易萌生退意。這不代表射手座個性隨興和狂放不羈，而是他們明白，有些東西既然不屬於自己，就不會多加強求。

射手座對事情不會太執著，面對感情同樣如此，秉持合則來、不合則去的想法，假如射手座想走，另一半想留也留不住。