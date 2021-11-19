桃園市八德區18日下午1點多，有名婦人開車開到一半身體不適，趕緊搖下車窗向一旁停等紅燈的巡邏員警求援，員警在了解狀況後，馬上協助引導其停靠在路旁安全處，再通知消防隊協助，所幸婦人就醫後並無大礙。

大安所巡佐邱致誠、警員林白羽18日下午1點多，在執行巡邏勤務行經和平路停等紅燈時，行駛在對向的黃姓婦女駕駛將車輛停在警車旁邊，搖下車窗向員警揮手，黃女表示身體不適需要協助，員警考量路上車水馬龍，深怕婦人發生意外，先引導黃女將車輛停靠路旁。

員警下車瞭解黃女的身體狀況，見黃女全身抽搐呼吸短促，恰巧巡佐邱致誠曾考取初級救護員證照，同時也是桃園迅雷救援協會志工，邱員請黃女先慢慢調整呼吸並放鬆身體，一邊安撫黃女情緒，一邊請林員立即通知119消防隊到場協助。

等待救護車抵達期間，邱員見黃女身體抽搐、手腳捲曲、口齒不清，持續請黃女放慢呼吸、身體放輕鬆，除詢問黃女相關病況外，並以手測脈搏的方式隨時注意黃女的心跳，見黃女手部冰涼，邱員則用雙手搓揉黃女手背讓其感覺溫暖，待消防隊員到場先行初步檢視後，立即將黃女送聖保祿醫院救治，所幸經醫療後並無大礙，對於警方及消防隊的熱心協助黃女也表達感謝。

八德警分局呼籲，民眾平時請多留意身體狀況，隨時自我檢查，適時告訴親友近期身體狀況，若發現身體出現異常狀況請盡速就醫，遇突發緊急狀況可撥打119或110，警消同仁會立即到場協助。