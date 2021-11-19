長榮航（2618）19日舉辦線上法說會，基於三大利多-第四季為貨運旺季、海轉空強勁需求、11月及12月尚有兩架777貨機交付，第四季貨運收入創高可期。總經理孫嘉明表示，貨運需求持續暢旺，積極評估客機改裝為全貨機之可行性。

孫嘉明說，時序進入年底的歐美採購旺季，但第四季海運持續塞港，許多消費者急需的產品如寵物飼料、汽車零組件、健身器材、輪胎、高單價的成衣及鞋類等，客戶已經等得不耐煩，紛紛要求不計價的由海運轉為空運，無非希望在年底前拿到貨物，因此第四季貨運價格易漲難跌，持續看好貨運的營運仍可維持高峰。

廖至維副總表示，第六架777F貨機於10月交機，投入亞洲及北美貨運航線以及運價、運量上升，挹助10月貨運收入達89.2億元，月增27.12％也創歷史新高，占營收比重為86％，貨運收入步步高升且看回不回，是航空業苦海中的明燈。

至於，第七架及第八架777F貨機亦陸續於今年11及12月交機，屆時777F貨機機隊將達八架，貨機運能大幅成長六成。此外，32架客機改為客艙載貨，可機動性提供客製化包艙與包機貨運服務，滿足貨主需求。

隨著疫情趨緩跡象，依據IATA預測，2022年全球航空旅客總人數將達到2019年的75％。廖至維也表示，2022年因應新機交付及強化歐洲航網，規劃開航米蘭、慕尼黑，另有鑑於菲律賓馬尼拉機場擁塞及航網的持續發展，正規劃開航桃園-克拉克，強化航網密度，提升競爭力。

長榮航客機交付部分，預計2022至2023年再交付11架787，包括四架787-9與七架787-10。另外三架A321-200預計2022年第四季退租，將視市場狀況及機隊規劃決定是否延租或引進替代機型。

長榮航已經連續兩季獲利，第三季EPS更高達0.29元，最大貢獻來自於貨運。孫嘉明強調，疫情後航空業的貨運快速攀高，由於貨櫃海運的塞港情況可能直到2022年底都無解，未來持續掌握市場契機，機動調整客機載貨機架數，並已評估客機改裝為全貨機之可行性，但目前尚無時間表。

長榮航目前機隊共86架，包括80架客機及6架貨機，11月及12月將會各再引進1架777F貨機，至年底機隊數將達88架。目前的機隊中有32架客機改為客艙載貨，包括23架777-300ER、6架787-10及3架A330-300。