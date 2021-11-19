台電核能發電處長許永輝昨代表反方出席核四重啟公投說明會表示，「今天你要我再把已成家背後一個個家庭的弟兄們，再帶入核四這個泥沼、背著核安的風險我做不到。」民眾黨立委蔡壁如今質疑，當初蓋核四的人，現在出面說爛到自己都不敢用，政府浪費三千億元蓋不能用的東西，難道不用追究責任嗎？有沒有瀆職問題。

蔡壁如表示，她的立場是「反對核四重啟、不反對核能」，因為核四又老又舊，還有國、民兩黨說不清的弊案牽扯其中，她認為政策討論或辯論，應該秉持科學證據進行正反攻防，前提是資訊對等、公開透明，不能為了私利，刻意錯誤引導。

如今在民進黨執政下，所有的資訊對等、公開透明都是騙，究竟缺不缺電？民進黨說了算！想要把三接蓋在7600年的藻礁上，就說是因為缺電；不想讓核四重啟，就說不缺電，一個負責任的政府不應該、更不可以恐嚇自己的人民。

蔡壁如說，民進黨為了反核「放大絕」，昨天公投電視說明會，派出當初一手建造核四的許永輝擔任反方，許永輝說，在核四時，沒有遠大的目標，今天你要我再把已成家背後一個個家庭的弟兄們，再帶入核四這個泥沼、背著核安的風險「我做不到」。

蔡壁如質疑，核四興建預算3000億元，從國民黨執政一路蓋到民進黨執政，現在台電處長卻說，核四蓋得很爛，品質有問題，所以不能用，難道政府花幾千億元蓋不能用的東西，不需要追究責任嗎？

蔡壁如認為，此事茲事體大，不是一個處長出來為了執政黨的反核四重啟，說很有問題就能夠結束的，必須要徹底調查，釐清是否有瀆職問題，給社會大眾一個交代。