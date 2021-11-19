二級保育類野生動物豎琴蛙。（興大動物行為與保育研究室提供／林欣儀台中傳真）

蛙類的鳴叫聲音與其棲地變化、繁殖行為有什麼關係？為觀察二級保育野生動物豎琴蛙的族群情況，中興大學生命科學系助理教授莊銘豐攜手林業試驗所聲音遙測資料，針對豎琴蛙的鳴叫聲做監控，發現今年春季台灣因乾旱嚴重，導致其繁殖延遲，所幸後來引入水源，幫助牠們恢復繁殖活動。

全球氣候、生態受到人類活動等因素衝擊，兩棲類生物的生活環境也大受影響，以因求偶鳴叫聲類似琴聲的豎琴蛙為例，目前已被國際自然保護聯盟列為瀕臨滅絕物種，更是台灣紅皮書中唯一被列為極危的蛙類。

為保育此瀕臨絕種蛙類，莊銘豐帶領的團隊獲日月光文教基金會經費補助，針對豎琴蛙的鳴叫聲進行監測，研究團隊指出，春夏季節是豎琴蛙的繁殖季，其鳴叫聲約會從3月中旬持續到9月中旬，且雄蛙會在爛泥巴中挖泥洞、並在裡面鳴叫求偶，吸引雌蛙鑽進洞內配對。

無奈的是，受天氣乾旱影響，無法營造合適豎琴蛙的棲地環境，使得牠們今年繁殖延遲，團隊說，直到特有生物保育中心等單位引入水源，終於讓豎琴蛙得以在5月下旬恢復繁殖。此外，透過監測鳴叫聲周期，也可了解豎琴蛙的族群情況是否正常、棲地環境是否改變等。

莊銘豐指出，雨量、氣溫與人類活動都可能影響豎琴蛙的活動模式，藉由嚴密監控能確保其族群狀況改變時，管理人員能第一時間掌控並做出適當的應對；目前在3個監測的豎琴蛙棲地中，有處棲地原本為泥沼、後來變成溪流行水區，該處已近十年未聽到蛙鳴聲。

莊銘豐強調，豎琴蛙在溫暖、降雨多且風速低的地區，鳴叫聲會較活躍，目前牠們在全球分布範圍狹隘且數量稀少，僅台灣南投魚池鄉、日本八重山群島被發現，建議透過名聲監控等方式，了解其生活型態，也能開創更多適合豎琴蛙的棲地，也助於該物種保育。