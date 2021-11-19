高端500萬劑打不完怎處理？ 陳時中力求「物盡其用」：過期就銷毀

高端500萬劑打不完 陳時中：過期就銷毀，網友歸把火！（取自《中時新聞網》新聞留言區）

高端500萬劑打不完 陳時中：過期就銷毀，網友歸把火！（取自《中時新聞網》新聞留言區）

我國共採購500萬劑高端疫苗，目前僅接種142萬劑，近日打氣更是低迷，每天接種不到3000劑。立委高虹安質疑，未和廠商協調交貨就囫圇吞棗吞下，是不是浪費公帑？衛福部長陳時中今（19）日回應，當時疫情緊張，合約訂今年底交貨，不能因為現在疫情趨緩就這樣說；但陳也坦承，會想辦法打完，真的過期就會銷毀。網友對此在《中時新聞網》新聞留言區怒批，「納稅錢就這樣銷毀了，人民的血汗哪！沒人為此道歉和下台負責嗎？」

高虹安18日在臉書PO文還原立院質詢，她問陳時中，如果高端疫苗用不完該如何處理？無法具體說明疫苗去化，一股腦地收下這500萬劑，是不是另一種形式的浪費公帑？

陳時中今回應，疫苗不是隨買隨到，大家都知道合約是今年5月28日簽的，當時疫情正緊張，怕疫苗不足，所以合約要求今年底交貨，「不能說現在疫情緩了，就說這合約不行，每個時候有每個時候的情況」。

陳時中坦承，有疫苗當然要物盡其用，但如果所有方法都用盡還是打不完，等到放到過期就會銷毀。

對此，網友在《中時新聞網》新聞留言區怒轟，「納稅錢就這樣銷毀了，人民的血汗哪！沒人為此道歉和下台負責嗎？」、「民進黨就是敗家子！花錢不手軟，還可以打統編」、「這種官員的心態實在可議！」「民脂民膏，讓你這樣浪費？必遭天譴」、「我們辛苦賺錢，是這樣讓你糟塌的嗎？」