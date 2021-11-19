新北市立圖書館瑞芳分館「在地知識學專區」體驗式在地閱讀旅行，將於11月26日至12月31日推出的「翻閱礦山．時空行旅」活動，特別規畫一系列國旅必訪的體驗閱讀旅行，除了能跟著老礦工礦山巡禮，還能礦坑體驗，感受礦工生活日常。

新北市圖表示，瑞芳小鎮擁有獨特的山城情調，以及濃濃的人情味。後疫情時代，國旅風氣盛行，瑞芳分館「在地知識學專區」特別與猴硐礦工文史館與猴硐礦坑休閒園區合作，推出結合閱讀、人文歷史、與在地產業的「翻閱礦山．時空行旅」體驗式閱讀活動，推廣瑞芳在地文化深度之旅，將帶大家從過往歷史出發，旅讀「黑金」歲月，感受地方溫度。

活動包括11月26日、12月3日、12月9日「漫遊礦山，穿梭時光」三場次的走讀活動，老礦工將帶大家回到過去的採礦區，說礦工故事，認識猴硐礦業歷史。

11月28日、12月5日「小礦車手作坊」，將透過礦車模型DIY，帶大家感受煤鄉過往的繁華歲月。

12月2日、12月16日「採礦體驗營」，將帶大家搭乘阿公級的百年礦車，探入礦坑，體驗早年礦工日常。活動自11月20日起免費開放報名，詳細資訊可查詢新北市立圖書館網站（http：／／www.library.ntpc.gov.tw／）。