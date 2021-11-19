第11年舉辦的台南市「大新營嘉年華」活動，11月27日至28日將於新營民權路封街舉行，除了有豐富多元市集、摸彩、公益競標，今年更由在地的「新營美食地圖」社群團隊擔任老司機，邀50家人氣美食店家搭配五倍券推出「六倍優惠卡」促銷方案，邀全國民眾到新營迺市場、逛市集。

由市府經濟發展局與新營區公所合辦的「大新營嘉年華」活動，今年持續推出「大台南特色商品展售」、「大新營商圈物產專區」、「新營店家歡樂GO」、「公益競標愛心義賣」等特色主題，備受親子喜愛的DIY、街頭實境秀、摸彩也更加豐富。

台南市「大新營嘉年華」活動邀在地美食店家配合推出六倍優惠卡促銷。(台南市新營區公所提供／劉秀芬台南傳真)

新營區長翁振祥指出，前陣子俗女養成記演員介紹新營第一市場周邊美食，吸引全國民眾來新營朝聖，公所順勢再與在地社群「新營美食地圖」合作，邀在地50家人氣美食店家合作，即日起至11月28日到特約店家消費，即可兌換摸彩券1張，還有機會獲精美來店禮。

此外，配合五倍券振興政策，新營美食地圖也推出「六倍優惠卡」促銷方案，民眾只要花100元購買集章卡，每次消費滿300元就能獲貼紙1張，集滿20張，就能兌換600元現金，活動至明年2月28日止。

搭配大新營嘉年華活動，民眾只要到新營美食地圖社群專頁分享美食相片並標註「＃行動支持在地美食」及「＃大新營嘉年華」，就可以到活動服務台再換取摸彩券一張，貼文愈多中獎機率就愈高。