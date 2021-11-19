各國加速施打疫苗，長榮航(2618)樂觀看待貨運需求，但對客運相對保守，長榮航空總經理孫嘉明表示，客運復甦力道取決於疫苗接種率及各國政府境管政策，公司將依照各國邊境管制規定、航線特性及商務交流復甦情況，彈性調整機隊，漸進式加密骨幹航線，再逐步恢復旅遊航線。

全球新冠肺炎疫情自2020年初延燒至今，各國封城封國重創國際航空客運市場，不過隨著各國加速施打疫苗，邊境解封已見曙光，今天長榮航空線上法說會，不過，法人詢問長榮航空對景氣看法，長榮航空樂觀看待貨運需求，對客運仍相對保守。

孫嘉明表示，依據IATA預測，2022年全球航空旅客總人數將達到2019年的75%，但復甦力道主要仍取決於疫苗接種率及各國政府的境管政策。

隨著疫苗施打率逐漸普及、各國逐步解封，針對法人提問，長榮航空因應國際疫苗護照建置進度為何？如何與國際標準接軌，以及如何評估國際航空市場的票價走勢？孫嘉明表示，全球完整疫苗施打率已超過4成，先進國家超過6成以上，各國已開始逐步邁入解封階段，公司自疫情以來，持續關注國際間電子健康護照議題、發展趨勢及國際標準規格，目前已完成以下三種數位平台(Affinidi／AOKpass／IATA Travel Pass)試行計畫，藉由與各數位健康認證平台合作試行，提供旅客便利、可信賴、安全的優質服務；此外，公司也藉由導入數位驗證、發展無紙化及無接觸式新流程，推行自動化發展、提升防疫安全及優化地面服務，提供旅客在後疫情時代更安全便利的飛行體驗。

孫嘉明表示，疫後國際旅遊型態轉變已是各方關注的重點，而營運成本持續高漲下，對於全球航空公司而言定價上有相當程度的壓力；整體票價走勢受到市場供需態勢的影響，仍高度連動國境鬆綁進程，公司將視全球解封程度，以及中央流行疫情指揮中心規畫之國門開放進程，依照各國邊境管制規定、航線特性及商務交流復甦情況，彈性調整機隊，漸進式加密骨幹航線，再逐步恢復旅遊航線。

在新航線規畫方面，孫嘉明表示，因應新機交付及強化歐洲航網，公司將陸續規畫開航桃園-米蘭及桃園-慕尼黑，有鑑於菲律賓馬尼拉機場擁塞及航網的持續發展，正規畫開航桃園-克拉克，持續強化公司航網密度，提升整體競爭力。