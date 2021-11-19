南韓前體育主播黃寶美（황보미），外型亮麗還有S曲線好身材，讓她被封為「超正女主播」、「甜心主播」，不過近日她卻因介入別人家庭被告上法院，正宮更要求精神賠償5000萬韓幣（約130萬台幣）。

據韓媒報導，A女近日向法院控告，黃寶美和自己老公不正當關係長達2年，導致她婚姻破碎，因此向黃寶美求償5000萬韓幣，而A女老公事後向媒體坦承，他沒向黃寶美透露自己是有婦之夫，並表示正和老婆協議離婚，「會盡全力賠償對方，不給黃寶美帶來更多傷害。」

黃寶美公開男方的婚姻紀錄證明書。(圖／翻攝自韓網)

而黃寶美的經紀公司也多次發聲明，表示黃寶美真的不知道對方已婚，男方甚至偽造婚姻關係證明書，而她也因打擊過大昏倒了，稱她像成了女版金宣虎，透露夏天時兩人就已經分手。

不過A女透過韓媒《NEWSIS》駁斥黃寶美說法，指她手上抓到一堆證據，本來老公也說黃寶美不知情，得知真相後就分手了，但之後卻依舊見面，8月初老公的行車紀錄器就拍到兩人親密舉動，黃寶美上個月也在社群平台分享在她老公車上的自拍照，A女認為黃寶美沒有想要分手的意思，老公也決定離婚，因此才決定提告。

黃寶美稍早又透過經紀公司公開男方提出的婚姻紀錄證明書做為證據，並否認A女稱她早知道對方是有婦之夫還持續交往的指控，對於無意間傷害A女，她感到抱歉，並也要對男方提起告訴。