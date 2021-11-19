國家文藝獎得主、京劇名伶魏海敏新嘗試，登台北流行音樂中心表演廳開唱，曲目為大陸電視連續劇《紅樓夢》中的多首唱段，同場演出，還有明華園總團當家花旦鄭雅升、當家丑角陳勝在，以及歌仔戲名角郭春美、許亞芬等人，聚集了傳統戲曲界的明星，一同在北流開唱。

這是由台北市立國樂團（以下稱「北市國」）所規畫的「誰比我流行—經典流行天后傳唱」演唱會，製作人為郎祖筠、郎祖明，主持人為白冰冰擔任。

國家文藝獎得主、京劇名伶魏海敏新嘗試，登台北流行音樂中心表演廳開唱，曲目為大陸電視連續劇《紅樓夢》中的多首唱段。（北市國提供）

郎祖筠表示，台北流行音樂中心在去年落成後，成為台灣最重要的流行音樂基地，這次受北市國委託，與郎祖明共同製作，邀請戲曲界天后級藝術家同台獻唱，就是想藉此喚起每位市民心中曾經的「流行」，讓北流中心不僅是年輕人追星吶喊的場域，也是跨世代、青銀共享的音樂園地。

演出內容還包括郭春美將與女兒孫凱琳、新生代演員簡嘉誼，同台演唱多首耳熟能詳歌仔戲唱段。許亞芬將和石惠君搭檔，帶來《馬賢伏龍》和《慈悲三昧水懺》對唱。鄭雅升、陳勝在將與陳昭薇、陳昕宇一起帶來到演賴聲川代表作《暗戀桃花源》中的「桃花源」。此外，郎祖筠也會和有「台灣京劇小天后」之稱的黃宇琳，合作演唱黃梅調《梁山伯與祝英台》中的「樓台會」。

北市國團長陳鄭港表示，北市國是第一個登上此場館演出的職業國樂團。為了與台上熠熠星光相互輝映，北市國特別組成超過百人的樂隊，由最具潛力的青年指揮家曾維庸擔綱指揮，帶給觀眾聽覺享受。演出將於12月12日在台北流行音樂中心表演廳登場。